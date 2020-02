Mostra su Modì, orario prolungato nell’ultima settimana

Livorno, 6 febbraio 2020 – Ultimi dieci gorni per visitare la mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” al Museo della Città di Livorno. L’esposizione, che ha avuto un grande successo di pubblico, con oltre 80 mila biglietti già staccati, e di critica, chiuderà domenica 16 febbraio.

L’organizzazione del Museo comunica che per sabato 8 e domenica 9 febbraio, i biglietti sono in via di esaurimento.

“Si consiglia a chi deve venire da fuori Livorno di non mettersi in moto appositamente per la mostra senza avere già un biglietto acquistato. Il rischio è infatti quello di arrivare alla biglietteria e trovare il sold out”, si legge in una nota.

La disponibilità si può controllare sul sito www.mostramodigliani.livorno.it alla pagina di Vivaticket (link).

Per l’ultima settimana di apertura della mostra su Modì, data l’enorme richiesta, la mostra avrà poi un orario di apertura prolungato.

Da lunedì 10 a giovedì 13 febbraio la mostra sarà visitabile dalle 10 alle 21 (anziché chiudere alle 19).

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 (così come ogni weekend sarà aperta dalle 10 alle 23. Ultimo ingresso consentito, un’ora prima della chiusura serale.



Il Comune di Livorno ha deciso di estendere l’orario anche per le scolaresche già in lista d’attesa (ingresso alle 9 anziché alle 10): ma attenzione, per problemi di capienza non vengono più accettate ulteriori richieste da parte delle scuole.

L’ultimo consiglio è per chi ha il biglietto open, quello regalato come strenna. L’organizzazione del Museo suggerisce di evitare il fine settimana e di utilizzare il ticket nei pomeriggi o nelle sere dei giorni infrasettimanali.