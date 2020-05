Multato reagisce oltremodo e il video diventa virale, Salvetti lo chiama e lui si scusa

Livorno, 21 maggio 2020 – Un episodio di violenza verbale nei confronti di tre agenti della Polizia municipale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 21 maggio, alla Baracchina Rossa di Ardenza, dove i proprietari sono stati multati per aver sistemato dei tavoli su suolo pubblico nell’attesa che la richiesta di ampliamento di suolo da utilizzare, già presentata, entri in vigore a partire dal 1° giugno.

Un cittadino, al momento sconosciuto, ha ripreso la scena con un video che è diventato virale.

“Quando ho visto il video ho cercato di capire cosa fosse successo e ho immediatamente telefonato ai gestori della Baracchina Rossa”, ha affermato il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che nel pomeriggio ha incontrato uno dei due gestori della Baracchina Rossa.

Un fraintendimento, secondo quanto si apprende, ha causato la sproporzionata reazione dell’uomo.

“Quando ho visto il video l’ho invitato in Comune per parlare e capire meglio e l’incontro è stato chiarificatore”, ha aggiunto Salvetti. “La reazione eccessiva è legata alla situazione di stress e nervosismo causata dall’emergenza di questi mesi”.

“I gestori della Baracchina Rossa”, ha proseguito il sindaco, “hanno presentato lunedì 18, la richiesta di ampliamento di suolo pubblico, che entrerà in vigore dal primo giugno. E qui è nato l’equivoco. Credendo che fosse sufficiente la presentazione della domanda per ampliare il suolo pubblico, i gestori del locale hanno sistemato i tavoli nell’area richiesta. I tre agenti della Polizia municipale, allertati da varie segnalazioni, non hanno potuto fare a meno di emettere una sanzione, seppur minima, che i gestori della Baracchina Rossa hanno provveduto a pagare subito. Mi preme soffermarmi sul fatto che dal 2019 gli esercenti hanno in adozione il verde pubblico intorno alla Baracchina”. E ancora: “Molti sono stati i lavori di cura del verde effettuati e tra breve saranno piantate anche due palme. Inoltre è sul tavolo dei tecnici del Comune un bel progetto per l’area intorno alla Baracchina che i gestori hanno presentato sei mesi fa”.

“Ci tengo a sottolineare gli sforzi che i Vigili urbani stanno facendo da 70 giorni per offrire un supporto ai cittadini e per questo ringrazio l’intero Corpo della Polizia Municipale, che merita il massimo rispetto da parte di tutti”, ha detto ancora il sindaco. “L’Amministrazione è dalla parte dei cittadini, degli esercenti e di tutti coloro che in questo periodo di emergenza hanno sofferto soprattutto dal punto di vista lavorativo e il suo obiettivo è di risolvere i problemi”.

Il protagonista della reazione sproporzionata, resa nota dal video, si è scusato con il sindaco Salvetti ed andrà a scusarsi personalmente anche con gli agenti della Polizia municipale.