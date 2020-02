Non dimenticare Don Angeli e il suo Vangelo nei lager

(Mario Lorenzini) Livorno, 3 febbraio 2020 – La città di Livorno si è dimenticata di Don Roberto Angeli in occasione del Giorno della Memoria (il 27 gennaio di ogni anno si ricordano le vittime dell’Olocausto, ndr). Ma “Il vangelo nei lager” un tempo fu letto nelle scuole. Oggi, invece, nessuno lo ricorda, neppure chi lo dovrebbe ricordare perché Don Angeli era un sacerdote . Mi permetto di invitare chi ha questo dovere a provvedere anche in ritardo.

