Non si può arretrare sulla sicurezza

(Francesco Berti*) Livorno, 16 settembre 2021 – E’ inaccettabile che il centro della città di Livorno sia luogo di una guerra tra bande con spari e risse. I video di lanci di sedie, spranghe e pistole puntate ad altezza uomo, stanno facendo il giro d’Italia e sono una vergogna e un pericolo per la nostra città.

Chi paga i danni ai locali e alle auto dei residenti? Le istituzioni cittadine e nazionali devono dare una risposta ferma. Se qualcuno non sa fare il proprio lavoro se ne vada a casa e lasci il posto ad altri. Se lo Stato arretra sulla sicurezza significa che non sta facendo il proprio dovere.

La Prefettura e la Questura di Livorno hanno il dovere di spiegare chiaramente ai cittadini livornesi cosa è successo mercoledì 15 notte vicino piazza della Repubblica, e cosa stanno facendo per evitare che questo accada ancora.

Ho già segnalato questa carenza operativa al Ministero degli Interni con una lettera il 9 settembre 2020. Oggi stesso, giovedì 16 settembre, depositerò un’interrogazione parlamentare sulla vicenda.

*deputato di Livorno eletto per il movimento Cinque stelle

L’intervento è tratto dalla pagina Facebook dell’on. Berti.

