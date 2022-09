Nuovo allenatore e qualche novità, ma nel complesso lo staff del Livorno è il solito

(Luca Aprea) Livorno, 1° settembre 2022 – Il Livorno ha un nuovo allenatore, Lorenzo Collacchioni, ma ha in gran parte confermato gli staff tecnico, societario ed anche sanitario. Continueranno infatti a far parte dello staff amaranto l’allenatore in seconda Matteo Bonatti e il preparatore dei portieri Fabrizio Vivaldi. L’unica novità, in area tecnica, riguarda il preparatore atletico, Javier Livia, che torna a Livorno a distanza di tre anni.

Per quanto riguarda l’organigramma dirigenziale, il nuovo direttore sportivo è Marco Braccini. Entrano comunque anche il responsabile dell’area tecnica Gianni Califano e il team manager Matteo Putrignano. Igor Protti, da club manager, è diventato invece direttore generale.

Il presidente è ancora Paolo Toccafondi, coadiuvato dal presidente Enrico Fernadez Affricano.

Questo l’organigramma societario, tecnico e sanitario del Livorno

Presidente: Paolo Toccafondi;

Presidente onorario: Enrico Fernandez Affricano;

Direttore generale: Igor Protti;

Direttore organizzativo: Fabio Discalzi;

Segretario generale: Massimiliano Casali;

Responsabile comunicazione e social media: Gianni Tacchi;

Magazzinieri: Pasquale Russo, Massimiliano Lucignano.

Direttore sportivo: Marco Braccini;

Responsabile dell’area tecnica: Gianni Califano;

Team manager: Matteo Putrignano;

Allenatore: Lorenzo Collacchioni;

Viceallenatore: Matteo Bonatti;

Preparatore dei portieri: Fabrizio Vivaldi;

Preparatore atletico: Javier Livia.

Medici sociali: Giorgio Luperini, Brunero Begliomini, Fabrizio Bigazzi;

Ortopedico: Claudio Vannucci;

Osteopata: Andrea Del Gaudio;

Fisioterapista: Claudio Paoli;

Nutrizionista: Ilaria Bientinesi;

Massaggiatore: Andrea Paiana.