Nuovo ospedale di Livorno, al centro le buone cure e l’umanizzazione degli spazi

(Tony Faini) Livorno, 15 maggio 2026 – “La presentazione del progetto definitivo del nuovo ospedale di Livorno segna un passaggio decisivo per la sanità livornese e toscana. Si tratta di un’opera importantissima che consentirà, peraltro, di valorizzare ancora di più il lato umano dell’approccio medico e terapeutico”.

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato l’avvio dell’iter che porterà, salvo imprevisti, alla realizzazione della nuova struttura sanitaria, i cui aspetti sono stati illustrati oggi, venerdì 15 maggio, nella Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno, mentre fuori alcuni cittadini appartenenti a diversi comitati ed associazioni diffondevano volantini ed esprimevano il loro dissenso.

Giani ha sottolineato come, grazie all’accordo tra Regione e Inail, “oggi esiste una copertura economica certa” e come il nuovo ospedale sarà “all’altezza del ruolo di hub sanitario dell’area vasta”, con strutture moderne, sostenibili e integrate nel territorio. Il presidente ha inoltre evidenziato il valore urbanistico dell’intervento, che manterrà il presidio “nel cuore della città”, rafforzando servizi territoriali e sociosanitari.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, la direttrice generale dell’Asl Toscana Nordovest, Letizia Casani, nonché i tecnici dello studio Rossiprodi e Associati di Firenze, incaricati del progetto, che hanno parlato del nuovo presidio come di “un ’city hospital’ nell’area ex Pirelli” capace di “valorizzare il patrimonio storico, il potenziamento del parco Pertini e la nascita della futura Cittadella della Salute”.

Secondo gli architetti ed i tecnici dello studio guidato da Fabrizio Rossiprodi il progetto “ridisegna il rapporto tra sanità, territorio e spazio urbano”.

La direttrice Casani ha definito il progetto “una strada di non ritorno”, spiegando che il nuovo ospedale manterrà “tutte le funzioni e le attività attuali, con qualcosa in più”, in collegamento con la rete sanitaria regionale. Ha inoltre evidenziato l’attenzione all’umanizzazione degli spazi: “Un ospedale pensato per contenere tecnologie, ma soprattutto per accogliere le persone”.

Il sindaco Salvetti, da parte sua, ha ricordato che il percorso è iniziato nel dicembre 2019 con la firma dell’accordo di programma: “Dopo sei anni e mezzo arriviamo al progetto definitivo che apre la strada alla gara e all’affidamento dei lavori”. Per il primo cittadino si tratta di “un giorno importantissimo per Livorno”, destinata ad avere una vera e propria cittadella della salute nel cuore della città.

Assente per motivi personali era l’assessora regionale alla Sanità, Monia Monni, che tuttavia ha dato un contributo rilevante alla realizzazione del progetto definitivo del nuovo ospedale che sorgerà in via della Meridiana interessando anche parte dell’attuale parco Pertini.

Alla cerimonia era presente, tra gli altri, il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, che ha sottolineato la “grande importanza del nuovo ospedale” che si inserisce nel contesto di una città “al centro di un processo di cambiamento su più fronti e aspetti”.

Alla presentazione hanno preso parte anche la vicepresidente della Regione, Mia Diop, i consiglieri regionali Alessandro Franchi e Diletta Fallani, la Giunta comunale di Livorno al completo con l’assessore alla Sanità, Andrea Raspanti, ma anche molti consiglieri comunali sia della maggioranza di Centrosinistra che sostiene Salvetti che delle opposizioni di Destra e Sinistra.

Fuori da Palazzo Civico, prima che iniziasse la cerimonia di presentazione del progetto, gli esponenti di alcuni comitati hanno chiesto un maggiore impegno economico da parte del Governo nazionale e della Giunta regionale a favore del sistema sanitario nazionale e di riflesso di quello toscano affermando che “quello di oggi sarà il quarto o quinto progetto che viene presentato in meno di vent’anni a Livorno” e che ”in ogni caso occorre ben altro che un nuovo ospedale per avere una buona sanità”.