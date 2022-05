Orsini potrà parlare a Livorno, il 23 maggio la sua “lezione” ai Quattro Mori

(Redazione) Livorno, 2 maggio 2022 – Chiuso il caso Goldoni, con il maggior teatro cittadino prima concesso e poi negato dal Comune di Livorno al professor Alessandro Orsini, il docente universitario potrà ugualmente parlare in città. Il professore di Sociologia del terrorismo alla Luiss di Roma, infatti, sarà sul palco dei Quattro Mori lunedì 23 maggio, lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto essere al Teatro Goldoni, secondo un piano alternativo messo in atto in meno di ventiquattr’ore dopo la retromarcia del Comune e della Fondazione Goldoni.

“Livorno è una città che amo profondamente. Sono stato io stesso a chiedere di organizzare una mia lezione sulle cause della guerra in Ucraina in questa splendida città. Il Goldoni ha prima accettato e poi ritirato l’accordo per mano del suo direttore (Mario Menicagli, ndr). L’assessore alla Cultura di Livorno (Simone Lenzi, ndr), non a caso del Pd, dice che sarei un ‘propagandista di Putin’. La mia data al Goldoni era stabilita per il 23 maggio. A Livorno parlerò ugualmente in quella stessa data”, ha detto Orsini nell’annunciare l’evento al Teatro Quattro Mori.

Nelle scorse ore, intanto, anche la città di Firenze si è fatta avanti per ospitare il monologo di Orsini. Dal capoluogo della Toscana, infatti, è arrivata la disponibilità del Teatro Puccini, dove il docente della Luiss, con ogni probabilità, terrà il suo evento a fine maggio.