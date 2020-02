Perde il controllo e finisce con l’auto nel fiume Tora, uomo fortunatamente illeso

Collesalvetti, 1 febbraio 2020 – Spettacolare incidente automobilistico nella tarda serata di ieri, venerdì 31 gennaio, poco dopo le 23, nel territorio comunale di Collesalvetti. Un uomo è finito con la propria auto nel fiume Tora dopo averne perso il controllo. Fortunatamente, però, è riuscito ad uscire dall’abitacolo della macchina ed a mettersi in salvo.

E’ stato lo stesso conducente, secondo quanto si apprende, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco e il personale del nucleo di soccorso acquatico degli stessi Vigili del fuoco. E’ intervenuta anche un’ambulanza, inviata dal 118, che ha portato l’automobilista, per precauzione, al Pronto soccorso dell’Ospedale di Livorno.

La vettura è stata recuperata grazie all’intervento di una gru che l’ha tratta fuori dalle acque del Tora.

