Perini critica Salvetti: “Consegna ai giovani la Costituzione e poi li invita a non rispettare le regole”

(Anna Viola) Livorno, 3 giugno 2021 – “Salvetti ha le idee confuse. Mentre consegna una copia della Costituzione, che delinea diritti e doveri di ognuno, invita i ragazzi a divertirsi senza dare spazio alle polemiche di chi chiede il rispetto delle regole. Un personaggio veramente imbarazzante”.

Non si è fatta attendere la risposta di Alessandro Perini, consigliere comunale della Lega, alle affermazioni del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che nel consegnare la Costituzione italiana agli studenti e alle studentesse dell’Iti Galilei ha detto che i giovani, pur rispettando i doveri, non devono dare spazio a chi vive di polemiche affermando che “terremo debito conto di chi si affaccia al balcone un minuto dopo l’inizio del coprifuoco e vi fa la foto”.

Il consigliere leghista di Livorno ha affidato la critica a Salvetti alla propria pagina Facebook.

