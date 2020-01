Piccoli ospedali, i Messaggeri del Mare chiedono un incontro a Mattarella

(Stefano Bramanti) Portoferraio, 4 gennaio 2020 – Hanno spedito una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedendo un incontro al Quirinale. Lo hanno fatto Lionel Cardin e Pierluigi Costa, i Messaggeri del Mare, perché vogliono illustrare allo statista la Staffetta nazionale pro piccoli ospedali. Non solo, i due segnalano l’impresa del podista campese Gianni Tacchella, che in una recente maratona di 42 chilometri a Pisa, ha corso tutta la gara con in mano il Sole che ride, la scultura simbolo della staffetta, realizzata da Luca Polesi, l’artista isolano che fa opere riciclando i materiali.

Intanto, prima di Natale, i due alfieri della solidarietà, nuotatori sempre senza muta, hanno fatto un bagno di inizio 2020 dedicato ai senzatetto e sono reduci dall’incontro con una scuola d’arte in Liechtenstein. Quindi molto attivi i due personaggi.

“Certo, è importante che dopo mesi di percorsi in Italia, iniziati nell’aprile 2019, per sensibilizzare sulla tutela dei piccoli ospedali periferici, quello elbano compreso, abbiamo chiesto al presidente Mattarella che ci riceva. Gli presenteremo anche audiovisivi sulla staffetta che da Lampedusa è arrivata al Monte Bianco e prosegue, da più parti ci chiamano per questa iniziativa”, commenta Costa.

“Da segnalare che Gianni Tacchella, nostro sostenitore, ha compiuto la recente maratona di Pisa tenendo in mano il Sole che ride per i 42 chilometri del percorso. Il nostro simbolo che ricorda come la Costituzione garantisca a tutti i servizi sanitari adeguati, periferie comprese”, conclude Cardin sul tema. “Tacchella ha avuto condivisioni dai concorrenti che si sono informati sul problema condividendolo. Pure ai rifornimenti gli ufficiali di gara hanno dialogato sul tema e all’arrivo, giunto anche con la bandiera elbana con le tre api napoleoniche, lo speaker della manifestazione lo ha intervistato chiedendogli i dettagli di questa staffetta Nazionale”. E Gianni ripeterà la performance in altre due prossime maratone a Montecatini ed a Carrara.

C’è poi da registrare l’incontro con una scuola d’arte in Liechtenstein, il piccolo Principato lungo 25 chilometri che sorge tra Austria e Svizzera. Studenti e docenti hanno ascoltato i Messaggeri, i quali hanno proiettato i propri video che illustrano le loro missioni e il dialogo è sttao tradotto da un interprete.

“Ringraziamo tutta la scolaresca, Martin Walch il direttore, Hansjörg Hilti il presidente della fondazione locale e Paul Trummer il fotografo”, dice Costa.

Per il primo dell’anno, infine, i due nuotatori hanno voluto fare il rituale bagno quotidiano, uno alla sera e l’altro di giorno, e lo hanno voluto dedicare ai senzatetto, visto che le cronache purtroppo riportano drammi su questa situazione, presente anche sull’isola, e la prossima missione dei Messaggeri sarà dedicata a questo problema.