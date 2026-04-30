Pierpaolo Danieli è il nuovo segretario generale dell’Autorità portuale

(Redazione) Livorno, 30 aprile 2026 – Il nuovo segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno, con sede a Livorno, è Pierpaolo Danieli. La sua nomina è stata approvata dal comitato di gestione dell’ente. Classe 1981, nativo di Galatone in provincia di Lecce, Danieli si è formato all’Accademia Navale di Livorno, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Un percorso che lo ha condotto inizialmente nella Marina Militare, per poi proseguire in ambiti istituzionali e amministrativi di crescente responsabilità.

Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui quello di capo segreteria del capo di gabinetto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e membro del collegio dei revisori dell’Autorità portuale dello Stretto. Nel 2025 è stato nominato sub-commissario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, con deleghe al coordinamento amministrativo e agli investimenti infrastrutturali.

A sostenere la sua nomina è stato il presidente dell’Autorità, Davide Gariglio, che ha sottolineato le qualità del nuovo segretario generale. Si tratta di una scelta che punta su competenza e visione strategica per la gestione di un’infrastruttura cruciale come quella livornese.