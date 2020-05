Premio Bolognesi, al via un’edizione speciale senza cerimonia ma con le poesie

(Angela Simini) Livorno, 10 maggio 2020 – A causa del protrarsi dell’emergenza da coronavirus Covid 19 e delle restrizioni adottate dal governo per contenere e combattere la diffusione del virus, il comitato organizzatore della quattordicesima edizione del Premio di poesia Giancarlo Bolognesi, anno 2019-2020, ha inviato e chiesto alla nostra redazione di pubblicare il seguente comunicato stampa:

“Si informa che, vista l’attuale situazione dovuta all’emergenza sanitaria, il comitato organizzatore della quattordicesima edizione del Premio di poesia Giancarlo Bolognesi, ha maturato la decisione di sospendere lo svolgimento della cerimonia di premiazione, che si svolgerà in contemporanea con la premiazione del prossimo anno scolastico 2020/21”, si legge nella nota. Che continua: “Stando l’impossibilità di svolgere il concorso secondo le normali procedure con le quali si è sempre svolto, il comitato organizzatore, nell’intento di raccogliere le testimoniana e le esperienze di vita dei ragazzi nel corso di quest’anno segnato dalla pandemia, ha deciso di non disperdere le forze e di conservare la memoria di quanto è accaduto”. E ancora: “Gli elaborati prodotti quest’anno saranno pubblicati nel libro che accoglie tutte le poesie che arriveranno in questo periodo e che sarà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti nel corso della cerimonia di chiusura”.

Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica : premiobolognesi@alice.it. Le scadenze e le modalità di partecipazione rimangono quelle già comunicate alle scuole e così riassunte.

Gli elaborati dovranno essere presentati in unica busta chiusa alla Segreteria della Scuola di appartenenza entro e non oltre il 22 maggio 2020. La Scuola di appartenenza provvederà ad inoltrare gli elaborati entro e non oltre il 29 maggio 2020.

Saranno altresì accettati gli elaborati consegnati direttamente alla Segreteria dell’IIS Niccolini-Palli entro e non oltre il 29 maggio 2020 in busta chiusa e secondo le modalità previste . In questo caso farà fede timbro e data di ricevuta a mano dell’IIS Niccolini -Palli stesso, oppure, se inviato per posta, la data di spedizione.

Gli elaborati dovranno essere consegnati in duplice copia cartacea di cui una anonima e l’altra fornita di cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico dell’autore.

Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: premiobolognesi@alice.it

Si ricorda anche il numero 346 0754404 per eventuali richieste di informazioni .

Gli elaborati saranno inseriti in una sezione a parte nel libro che sarà pubblicato il prossimo anno e che sarà distribuito gratuitamente durante la cerimonia conclusiva di chiusura