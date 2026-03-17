Presentato a Firenze il Mascagni Festival, in scena dal 19 al 23 agosto in piazza Goldoni

(Tony Faini) Firenze, 17 marzo 2026 – Torna a Livorno il Mascagni Festival, giunto alla settima edizione. La rassegna lirica e musicale, prodotta dalla Fondazione Teatro Goldoni, si svolgerà dal 19 al 23 agosto 2026 in piazza Goldoni, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate cittadina.

Il Festival nasce con l’obiettivo di celebrare e valorizzare il profondo legame tra Pietro Mascagni e la sua città natale, attraverso un ricco programma che intreccia musica, spettacolo e contaminazioni culturali. Al centro della manifestazione, il repertorio del compositore livornese, tra i più importanti protagonisti del panorama operistico internazionale.

Il programma dell’edizione 2026, sotto la direzione artistica di Marco Voleri, è stato presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana, alla presenza dell’assessora regionale alla Cultura, Cristina Manetti, del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che era in collegamento video, e dell’assessora comunale alla Cultura, Angela Rafanelli. Erano presenti anche la vicepresidente della Regione, Mia Diop, e una consigliera regionale, Diletta Fallani, eletta a Livorno.

“Si tratta di una bellissima iniziativa”, ha dichiarato l’assessore regionale Manetti, “che valorizza uno dei grandi geni della lirica e del bel canto. Questa settima edizione rappresenta anche un passo ulteriore: un modo per rendere ancora più attuale la figura di Mascagni, grazie all’utilizzo di linguaggi contemporanei già sperimentati nelle edizioni precedenti. Siamo quindi orgogliosi di sostenere una manifestazione curata dalla Fondazione, con la direzione artistica di Voleri, insieme al Comune di Livorno. Il Teatro Goldoni sarà il cuore delle iniziative dedicate al compositore, in un percorso che punta alla valorizzazione delle terre mascagnane”.ù