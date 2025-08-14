Presentato il Livorno Music Festival, al via per Ferragosto un programma di qualità

(Angela Simini) Livorno, 14 agosto 2025 – La 15ma edizione del Livorno Music Festival and Summer Academy dà chiara testimonianza di quanto questo appuntamento livornese sia atteso e si sia affermato in campo internazionale con i sui battenti aperti ai giovani musicisti provenienti da tutte le parti del mondo. Per la sua valenza artistica e per il prestigio che arreca alla nostra città , l’evento è stato presentato in Comune nella Sala delle Cerimonie alla presenza del Sindaco Salvetti, dell’assessora Angela Rafanelli, del Presidente della Fondazione Livorno Luciano Barsotti e naturalmente del violoncellista VVittorio Ceccanti cofondatore col dottor Andrea Farneti di questa prestigiosa iniziativa che va a debuttare la sera del 15 agosto per concludersi il 7 settembre . Il ricco cartellone è sostenuto dal Conservatorio di Stato Pietro Mascagni e con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Fondazione Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno settentrionale.

Molte le collaborazioni: Fondazione Piaggio, ISIS Niccolini Palli, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Mascagni Festival, Contempoartensemble, Ente Musicale e Culturale Filarmonica “G. Puccini” di Suvereto, Sifare Classical e il patrocinio della Provincia di Livorno, del Comune di Rio e del Comune di Capraia Isola., mentre della pubblicità si sono interessati Gianni Cuccuini, Rotary Club Livorno, Museo di Storia Naturaledel Mediterraneo e Menicagli 0Pianoforti.Ricordiamo anche il Patrocinio del Comune e della Provincia di Livoro.

Il Music Festival comprende oltre ai concerti, corsi di alto perfezionamento 16 agosto – 7 settembre 2025. I concerti sii terranno in 14 suggestive location, tra le quali i luoghi culturalmente più significativi della città di Livorno e trasferte a Suvereto, a Pontedera e, per la prima volta, alle isole di Elba e Capraia con l’obiettivo di incrementare il turismo culturale, favorire la fruizione di luoghi storici e paesaggistici.

Sini protagonisti delle manifestazioni oltre 200 artisti tra i quali 60 artisti di fama internazionale, più di 100 i giovani talenti italiani e stranieri provenienti da più di 30 Paesi e un’orchestra ospite di 50 elementi.

Questa è la formula del Festival: passare il testimone tra generazioni di musicisti non solo durante le lezioni in aula, ma attraverso il confronto diretto sul palcoscenico.

Il cartellone presenta 26 concerti, quasi tutti produzioni originali create appositamente, il programma contiene una forte concentrazione di repertori da camera, cardine della condivisione musicale che sta a cuore al Festival, spaziando nei repertori classici di tutti i tempi con i brani più rappresentativi ed i più famosi autori della storia della musica, l’attenzione verso il melodramma, la musica dal vivo per il grande schermo, la musica popolare, la contemporanea, il tango, la canzone italiana d’autore, con la presenza di programmi innovativi caratterizzati dalla contaminazione dei generi (jazz, pop, rock) e di eventi a carattere multidisciplinare. I biglietti dei concerti si possono acquistare sul luogo del concerto negli orari precedenti all’inizio dello spettacolo come da informazioni specifiche a seconda della location presenti sul nostro sito e anche in prevendita online su Vivaticket e nei punti vendita della città segnalati, tutto sempre sul sito del festival.

Relazione artistica del programma dei concerti:

La quindicesima edizione del Livorno Music Festival si inaugura venerdì 15 agosto ore 21:00 a Livorno in Fortezza Vecchia sul Palco della Cisterna con il titolo: La magia della musica Rom.

Una serata intensa, dedicata alla bellezza della diversità.

Sabato 16 agosto ore 21:15 trasferta al Chiostro di San Francesco a Suvereto con il titolo

Beethoven For Trio in coproduzione con Ente Puccini di Suvereto.

Domenica 17 agosto ore 21:00 si torna a Livorno nella Sala del Mare del Museo di Storia Naturale con Da Beethoveb a Wagner, un raffinato itinerario sonoro che attraversa l’Ottocento tedesco, tra intimità espressiva e solennità sinfonica. Lunedì 18 agosto ore 21:30 trasferta all’Isola di Capraia per il concerto dal titolo Saxofon Da Oscar in collaborazione con il Comune di Capraia Isola. Martedì 19 agosto ore 21:30 sempre SAXOFONI DA OSCAR in collaborazione col comune di Rio. In contemporanea, sempre martedì 19 agosto ma alle ore 21:00 e al Museo di Storia Naturale di Livorno con WINDING SOUND una serata dai colori brillanti e dai timbri danzanti in collaborazione con il Comune di Rio. In contemporanea, sempre martedì 19 agosto ma alle ore 21:00 e al Museo di Storia Naturale di Livorno con WINDING SOUND. una serata dai colori brillanti e dai timbri danzanti. Protagonista, l’intreccio tra fiati e pianoforti in un programma che fonde leggerezza.

Mercoledì 20 agosto ore 21:00 GRAN TANGO nella vibrante cornice del Mercato Centrale di Livorno. Il clarinetto si fa voce struggente in Oblivion e Libertango di Astor Piazzolla, affidati a un quartetto di giovani talenti.

Giovedì 21 agosto ore 21:00 si torna al Museo di Storia Naturale di Livorno con FOLK SONGS.

Venerdì 22 agosto ore 21:00 con il titolo ARCHI ROMANTICI a Livorno nella stupenda Chiesa di San Ferdinando.

Sabato 23 agosto ore 21:00 si torna in Fortezza Vecchia nella Cannoniera per il decimo concerto del Festival dal titolo COMPOSIZIONI PER PASOLINI.

Domenica 24 agosto ore 21:00 sempre in Fortezza Vecchia a Livorno ma sul Palco della Cisterna PARTHENOPIANO in collaborazione con Sifare Classicalì.

Martedì 26 agosto ore 21:00 si torna nella Cannoniera della Fortezza Vecchia di Livorno per KAMMERMUSIK. Il programma presenta un affascinante intreccio di stili e timbri, dedicato alla musica da camera per fiati e pianoforte.

Mercoledì 27 agosto ore 21:00 TRIO DI TCHAIKOVSKY al Museo di Storia Naturale di Livorno.

Giovedì 28 agosto ore 21:00 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio di Livorno RECITAL PER CHITARRA, un raffinato viaggio nella letteratura chitarristica del Novecento.

Doppio concerto in Fortezza Vecchia a Livorno per venerdì 29 agosto: alle ore 17:30 DA BIZET A MASCAGNI nella suggestiva Cannoniera, il Livorno Music Festival e il Mascagni Festival in coproduzione, rendono omaggio al 150° anniversario della morte di Georges Bizet; alle ore 21:00 sempre in Fortezza Vecchia ma nella storica Sala Ferretti, con il titolo SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE, il Livorno Music Festival propone un raffinato intreccio cameristico per fiati e pianoforte.

Sabato 30 agosto ore 21:00 la suggestiva cornice della Chiesa di San Ferdinando a Livorno accoglie MOZART, BRAHMS.

Domenica 31 agosto ore 21:00 al Museo di Storia Naturale a Livorno ROMANTIK, una serata dedicata alla lirica intensità del romanticismo musicale europeo.

Martedì 2 settembre ore 21:00 si rimane al Museo di Storia Naturale a Livorno per il titolo MOZART, ROSSINI, BEETHOVEN.

Mercoledì 3 settembre ore 21:00 ventesimo concerto del Festival nella cornice elegante del Grand Hotel Palazzo di Livorno, il pianista Maurizio Baglini con il titolo DE RERUM NATURA esplora il legame profondo tra natura, immaginazione e sentimento attraverso tre capolavori di Ludwig van Beethoven. La serata si apre con la Sinfonia “Pastorale”, rielaborata per pianoforte a quattro mani da Carl Czerny, affresco musicale che celebra il mondo naturale in tutta la sua vitalità, con la partecipazione della giovane Ilaria Cavalleri. Seguono le Sonate op.27, “Quasi una fantasia” e la celeberrima “Al chiaro di luna”, pagine che rivelano l’interiorità del genio beethoveniano, tra evocazione poetica e slancio visionario. Un evento che invita all’ascolto contemplativo, sulle tracce della natura delle cose.

Giovedì 4 settembre ore 21:00 nell’atmosfera raffinata del Museo di Storia Naturale di Livorno, il Livorno Music Festival presenta ELFMAN ; SCHUMANN, un incontro tra mondi musicali lontani.

Venerdì 5 settembre ore 21:00 Festival in trasferta a Pontedera con il titolo C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA in coproduzione con la Fondazione Piaggio.

Sabato 6 settembre ore 21:00, serata straordinaria al Teatro Goldoni di Livorno in omaggio a Giovanni Fattori.

Tre i concerti domenica 7 settembre per la giornata di chiusura della Quindicesima edizione del Festival e tutti in Fortezza Vecchia a Livorno.

Info: www.livornomusicfestival.com