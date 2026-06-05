Presentato il settimo Mascagni Festival di Livorno: “Edizione prestigiosa”

(Angela Simini) Livorno, 5 giugno 2026 – È stata presentata direttamente sul palco del Teatro Goldoni di Livorno la VII edizione del Mascagni Festival con la prestigiosa partecipazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con l’assessora alla cultura della Regione Cristina Manetti, con la presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessora alla cultura Angela Rafanelli, del tenore Marco Voleri direttore artistico del Festival, della Presidente della Provincia Sandra Scarpellini. Gli interventi hanno evidenziato un Festival strutturato e complesso che si svolgerà a Livorno e nella Provincia, cioè nelle cosiddette “Terre Mascagnane”, col coinvolgimento del Conservatorio Mascagni, di scuole musicali e di artisti qualificati per lo più del territorio.

«La vocazione culturale di Livorno – ha esordito il presidente Eugenio Giani – rappresenta un asse strategico su cui continuiamo a investire, anche attraverso progetti capaci di rafforzare il ruolo della città nel panorama regionale e nazionale partendo dal coinvolgimento della provincia con “Terre Mascagnane”. In questo quadro credo siano maturi i tempi per un percorso autonomo del Mascagni Festival anche attraverso una Fondazione ed il suo riconoscimento tra i Festival di interesse nazionale da parte del Ministero».

«Abbiamo creduto fin dall’inizio nella crescita del Mascagni Festival come appuntamento stabile per la città» aggiunge il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, prosegue «l’edizione 2026 amplia ulteriormente questo percorso, mettendo in relazione il centro cittadino, i suoi luoghi simbolici e il territorio costiero attraverso una progettualità culturale sempre più diffusa».

«La scelta simbolica e identitaria che porta la musica di Pietro Mascagni nel centro geografico della città, segna un nuovo inizio, in uno spazio capace di unire tradizione e visione contemporanea” commenta l’assessora alla cultura Angela Rafanelli.

«L’idea di un comprensorio culturale che superi i confini della città, lungo una costa rappresenta uno degli elementi più significativi di questa edizione» dichiara la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini, a significare che il progetto “Terre Mascagnane” nasce proprio in questa prospettiva di dialogo tra territori.

«Portare il Mascagni Festival in Piazza Goldoni e rafforzare il lavoro sul territorio provinciale significa riaffermare il ruolo del teatro come presidio culturale aperto alla città e alle comunità» sottolinea il direttore amministrativo della Fondazione Teatro Goldoni Massimiliano Mautone.

Ed ecco il programma del Festival, che si snoda durante tutto il periodo estivo. Anche se

nei giorni dal 17 al 23 agosto la città ospiterà un ricco programma di spettacoli, concerti e progetti artistici tesi ad illustrare la personalità del compositore labronico.

Si parte con la Messa di Gloria il 20 giugno, ore 21 sul piazzale di Montonero.

Il 2 agosto, alle ore 10 presso il Mausoleo di Mascagni, Omaggio al compositore nell’81 anniversario della sua scomparsa.

Lunedì 17 agosto e martedì 18 agosto, ore 21.30 – Lungomare Antignano, “Mascagni Naight”, passeggiata musicale con i solisti della Mascagni Academy e allievi del Conservatorio Mascagni.

Mercoldì 19 agosto e giovedì 20 agosto, ore 21.30 – Piazza Goldoni, “Cavalleria rusticana”.

Venerdì 21 agosto, ore 18.00 – Goldonetta, “O stella della sera”, concorso per pianisti accompagnatori “Laura Pasqualetti”.

Venerdì 21 agosto, ore 21.30 – Piazza Goldoni, Veronica Pivetti in “Mascagni, voci che resistono” concerto-reading.

Sabato 22 agosto, ore 21.30 – Piazza Goldoni, Karima in “Cantautori”.

Domenica 23 agosto, ore 21.30 – Piazza Goldoni, Maurizio Nichetti in “Soundtrack Mascagni”, la musica che ha ispirato il cinema, il cinema che ha celebrato Mascagni.

Intanto al calasole al Gazebo della Terrazza Mascagni “Tramonto d’autore”, ciclo di concerti al tramonto in collaborazione con Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno.

Questi sono gli appuntamenti centrali del Festival, quanto agli appuntamenti del ciclo “Aspettando il Festivsal” e “Terre Mascagnane” si può consultare il sito:

www.mascagnifestival.it

www.instagram.com/mascagnifestival