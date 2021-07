Presto un manifesto dei Messaggeri sulle spiagge dell’Elba

(Messaggeri del Mare) Portoferraio, 18 giugno 2021 – Messaggeri del Mare sempre più immersi nel mondo della scuola ed è infatti prossimo ad andare in stampa il manifesto dedicato alla tutela del mare, realizzato d’intesa con classi elbane e di altri luoghi. Una iniziativa che porterà a collocare nelle spiagge elbane, con accordi con le varie amministrazioni comunali, pannelli inneggianti la tutela ambientale.

Il primo manifesto sarà posto nei lidi del marcianese, dove, a Chiessi, esiste la base operativa di Pierluigi Costa e Lionel Cardin, i due nuotatori volontari per cause di solidarietà e per la salvaguardia della natura. Il disegno del pannello è stato realizzato da Angy artista, clown, animatrice, designer e illustratrice che agisce anche per i bambini della Fondazione Tommasino Baciotti e una parte dei lavori ricevuti verranno composti nel manifesto da Sara Bertazzini, Sound designer che si è formata alla Scuola Holden di Torino; mentre tutti i messaggi prodotti andranno a formare un video.

L’idea è partita dalla studentessa Greta della Consulta ambientale del Ginori-Conti di Firenze, con la docente Lina Amelio, ma hanno dato frasi sulla tutela del mare pure alcuni giornalisti, il dr. Paolo Petralia che è stato direttore del Gaslini, l’ospedale pediatrico di Genova. Tra i protagonisti anche i ragazzi dell’Iis De Sanctis di Roma, diretto dalla preside Maria Laura Morisani. Tali studenti hanno prodotto le frasi sotto la guida dell’insegnante Tiziana Bertozzi, impegnata nei licei classico e linguistico.

“Abbiamo affrontato in classe un’analisi delle imprese dei Messaggeri del Mare – dice la docente – partendo dai video presenti sul sito internet dei due alfieri della solidarietà. Poi i miei alunni hanno realizzato le frasi da inserire nel manifesto sulla tutela del mare e abbiamo organizzato anche qualche video. Il tutto è stato spedito telematicamente a Lionel e Pierluigi”.

La docente da mesi tenta anche di organizzare un incontro, presso il proprio istituto, col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al fine di fra conoscere l’ultima missione dei Messaggeri, avviata nel 2019, riguardante la tutela dei piccoli ospedali. “Abbiamo attuato una staffetta da Lampedusa al monte Bianco – dice Lionel – percorrendo ogni regione, grazie alla collaborazione di Comuni, associazioni e gente comune. Si deve capire l’importanza di un’assistenza sanitaria periferica efficace, in grado di garantire il diritto alla salute sancito dalla costituzione della Repubblica italiana. Se realizzeremo l’incontro col Presidente e altre autorità dello Stato, daremo loro un video sulle tappe di questa staffetta fatta il nome dell’Italia intera”.

Scrivendo all’indirizzo di posta elettronica messaggeridelmare@gmail.com è possibile contribuire inviando frasi sulla tutela del mare e sull’importanza della salvaguardia dei piccoli ospedali periferici italiani.

Questi gli autori di frasi per il manifesto sulla tutela del mare, dei Messaggeri:

Prof. a Lina Amelio Ist. Ginori Conti Firenze – Ds Prof.a Laura Giannini;

Prof.a Tiziana Bertozzi – Liceo Classico De Sanctis – Roma – Ds Prof.a Maria Laura Morisani;

Proff Elisabetta Panicucci e Fausta Carrai – Ist. Mattei – Rosignano Solvay (LI);

Maestra, Paola Marmeggi – Scuola Materna Marciana (LI);

Prof. Werner Casty – Kunstschule Liechtenstein;

Prof.ssa Michela Pellegrini – Liceo delle Scienze umane R. Foresi – Portoferraio (LI) – Ds Prof. Enzo Giorgio Fazio;

Maestra Silvana Cecchetti – Scuola dell’infanzia ”La Piccola Accademia – Olbia (SS);

Maestra Liana Peria – Scuola primaria Teseo Tesei – Marina di Campo (LI) – Ds. Prof. Davide Gambero;

Maestre Angela Giretti, Anna Bulgaresi – Scuola primaria – Marciana (LI);

Proff, Rachele Capristo, Costanzo Schiavone – Liceo Bertarelli – Ferraris – Milano – Ds. Prof.ssa Luisa Francesca Amantia;

Prof.ssa Andromeda De Gioia – Istituto Quinto Nervi sede Durazzo – Genova, Suola elementare Gressoney la Trinite’ (AO);

Dr. Paolo Petralia – Direttore generale ASL – Liguria – Ex Direttore generale Gaslini Genova; poi i giornalisti: Chiara Moniaci, settimanale ”Oggi” , Sara Bertazzini – Scuola Holden di Torino, Daniele Rotondo – Rai Tg2, Stefano Bramanti- Il Tirreno e addetto stampa Messaggeri del Mare.

(Ufficio stampa dei Messaggeri del Mare)