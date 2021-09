Proficuo test per il Livorno 1915 con un Prato 2000 ostico e determinato, 2 a 0

(Giovanni Marino) Rosignano Solvay, 8 settembre 2021 – Il Livorno 2021 ha avuto la meglio su un ottimo Prato 2000, avversario ben diverso dal Solvay affrontato a sconfitto domenica sera, nella seconda amichevole della stagione disputata sul terreno di Rosignano Solvay, dove la squadra di Buglio ha svolto la preparazione.

Sotto gli occhi del presidente Toccafondi e dell’ex diesse amaranto Tancredi, la squadra amaranto, ancora in costruzione, ha sconfitto la formazione pratese, di pari categoria militando nel girone A del campionato di Eccellenza, con un gol per tempo.

Alla rete di Franzoni nei minuti finali del primo tempo è seguito il bis di Durante nei minuti di recupero della ripresa.

Per il Livorno 1915 si è trattato di un test importante e proficuo. Il Prato 2000 si è rivelato, secondo le aspettative, un avversario ostico che ja dato filo da torcere agli amaranto.

Schierato in avvio con il, confermato il tridente Bellazzini-Frati-Ferretti, Buglio ha dovuto fare a ameno all’ultimo momento di Marinai, al suo posto torna titolare Pulina.

Livorno 1915: Pulidori P (1’ st Fontanelli P), Franzoni, Palmiero, Gargiulo (23’ st Giuliani), Milianti (1’ st Giampà), Ghinassi, Pulina (23’ st Pini), Gelsi (1’ st Orarah Johnson), Ferretti (1’ st Durante), Bellazzini, Frati (20’ pt Nunzi). A disp. Fontanelli, Giampà, De Stefano, Giuliani, Pini, Nunzi, Durante, Orarah Johnson. All. Buglio.



Prato 2000: Brunelli, Chiti, Proietto, Lunghi, Mazzanti, Ghidotti, Baroncelli, Safina, Mearini, Algerino, Servillo. A disp. Pellegrini, Testaguzza, 1Zinna, Rinaldi, Michelozzi, Fratoni, Dingozi, Rozzi, Franchini, Corso, Rosselli, Bartolini. All. Settesoldi.



Arbitro: Scalise di Piombino, guardalinee Corcione di Pisa e Corsini di Livorno.

Reti: 42’ pt Franzoni, 49’ st Durante.

Note: campo di gioco in buone condizioni, temperatura di 26 gradi circa; ammoniti Proietto e Franzoni, nessun espulso; nel riscaldamento si è infortunato Marinai, al suo posto ha giocato Pulina; recuperi 1’ pt e 5’ st.

