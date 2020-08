Quattro medici di famiglia in pensione da settembre, i nuovi potranno essere scelti online

Livorno, 10 agosto 2020 – L’azienda sanitaria Usl Toscana nordovest fa sapere che lunedì 31 agosto sarà l’ultimo giorno di lavoro per quattro medici di base della provincia di Livorno. Si tratta di Enza Riggio e Francesco Lugheri dell’ambito territoriale di Livorno città, di Valerio Francia dell’ambito territoriale di Collesalvetti e di Gianni Donigaglia dell’ambito territoriale dell’isola d’Elba. Questi medici, a partire da martedì 1° settembre, non saranno più in attività per conto del servizio sanitario regionale e dell’azienda Usl.

Gli assistiti dei medici di base che cessano l’attività potranno scegliere il nuovo medico di famiglia online, senza recarsi agli sportelli, utilizzando attraverso internet l’app Smart Sst della regione Toscana, scaricabile da Play store od Apple store, oppure utilizzando gli appositi totem presenti nelle strutture sanitarie, od ancora collegandosi al portale Open Toscana dove occorrerà cliccare prima sulla sezione “servizi” e poi sul link “scelta medico” ed autenticarsi attraverso la carta nazionale dei servizi, lo spid o la carta di identità elettronica.