Referendum sulla giustizia, a Livorno stravince il No che doppia il Sì

(Redazione) Livorno, 23 marzo 2026 – Alle ore 17,21 di oggi, lunedì 23 marzo, si è concluso nelle 172 sezioni elettorali della città di Livorno lo spoglio delle schede per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 253 del 30 ottobre 2025. Per il Si hanno votato 26.291 aventi diritto pari al 32,68%; per il No hanno votato 54.165 aventi diritto pari al 67,32%.

A Livorno si sono recati alle urne 80.819 elettori su 121.476 aventi diritto. Le schede nulle sono 227, le schede bianche 136. Nessuna scheda è stata contestata. Nei 172 seggi ubicati nel Comune di Livorno si è registrata un’affluenza del 66,61%.

Lo rende noto, attraverso un comunicato, l’Ufficio Stampa del Comune di Livorno.