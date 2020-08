Ricordi diversi, l’ebook presentato a Effetto Venezia: “Un Coccioli inedito e il suo rapporto con Livorno”

(Camelia Ceccarini) Livorno, 23 agosto 2020 – Una bella serata dedicata a Carlo Coccioli e al suo controverso rapporto con Livorno, città natale amata ed allontanata, dove alla metà degli anni Novanta fece il tentativo di tornare, salvo poi lasciarla definitivamente per concludere la sua vita, nell’agosto 2003, nella rarefatta Città del Messico.

Una serata, quella di ieri sera, sabato 22 agosto, introdotta dall’assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi, che ha reso merito agli autori dell’ebook “Ricordi diversi”, Marco Ceccarini e Paola Ricci, per aver focalizzato l’attenzione sullo “scrittore assente”, come ebbe a definirlo Pier Vittorio Tondelli, privilegiando il rapporto con Livorno, dove nacque esattamente cento anni fa, nel maggio 1920, da padre tarantino di origini greche e madre livornese di origini ebraico sefardite nella cui parentela vi era stato anche Amedeo Modigliani, come ha rivelato Marco Ceccarini durante la serata ad Effetto Venezia.

Entrambi gli autori hanno avuto il modo di conoscere e frequentare Coccioli quando lo scrittore tornò a Livorno assieme al figlio adottivo Javier per tentare un improbabile ritorno alle origini. Coccioli, che già abitava in Messico dal 1953, ebbe casa sugli scali delle Ancore alla metà degli anni Novanta, dove visse tra il 1994 e il 1995.

“Quello che viene raccontato in queste pagine è un Coccioli inedito, alle prese con la quotidianità e con la voglia di riscoprire la città di sua madre”, ha sottolineato Ceccarini. “Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di intervistarlo a più riprese, di essere ospite molto spesso a casa sua e di aver partecipato ai chiacchiericci a tema libero che organizzava. E’ stata per me, quella, una straordinaria esperienza culturale e formativa”.

“Io ho amato Coccioli”, ha affermato invece Paola Ricci. “E’ stato il mio maestro. Prima che mi rispondesse, gli avrò scritto migliaia di lettere, ma alla fine ho potuto conoscerlo ed incontrarlo più volte”.

Marco Ceccarini e Paola Ricci con Gloria Benini e Francesco Belais (foto Piscitelli)

Il volume, edito da Articolo 21 di Livorno, porta la prefazione di Francesco Belais, ex assessore alla Cultura, che ha raccontato di quando decise di conferire la Livornina d’Oro alla sua memoria, e la postfazione di Gloria Benini, insegnante e scrittrice, esperta di Letteratura italiana.

“Ricevetti una telefonata da Paola che mi chiedeva se potevo scrivere un articolo su Coccioli in prossimità del centenario della nascita”, ha spiegato Marco Ceccarini. “Mancavano una ventina di giorni alla data, che è il 15 maggio. Io sono andato oltre. In venti giorni ho organizzato e pianificato la pubblicazione di questo ebook, che è uscito poi il 16 luglio”, ha spiegato Marco Ceccarini, che ha ringraziato l’associazione che l’ha pubblicato.

“Quello che volevamo fare è rendere omaggio alla figura di Coccioli, dal momento che sia io che Marco abbiamo avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo apprezzandolo”, ha chiosato Paola Ricci.

Francesco Belais e Gloria Benini non sono stati scelti a caso. Si tratta di persone che sono state in grado di arricchire le testimonianze di Marco Ceccarini e di Paola Ricci mettendo l’accento il primo sulle questioni dell’omosessualità e dei diritti e la seconda inquadrandolo nell’alveo letterario del Novecento. Ne è uscito, come evidenziato ieri sera, un volume piacevole. Un e-book del quale presto, grazie al Comune di Livorno, potrebbe essere stampata anche una versione cartacea. Ce lo auguriamo. Sarebbe un bel modo per rendere ulteriore omaggio a Carlo Coccioli, livornese e cittadino del mondo.