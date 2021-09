Rifiuti ed olio abbandonati nei pressi del Mercato centrale, multe e controlli

(Mirko Branca) Livorno, 11 settembre 2021 – Sacchi di rifiuti indifferenziati e fusti di olio sono stati abbandonati in via Buontalenti nelle vicinanze del Mercato centrale nel tratto compreso tra via Gherardi Del Testa e via del Cardinale.

I rifiuti sono stati lasciati in un’area che era stata transennata per permettere la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione della struttura mercatale. I potenziali autori del danno sono stati individuati ed alcuni sarebbero già stati multati. La Polizia municipale ha avviato le necessarie indagini per identificare tutti i responsabili.

La stessa Polizia locale e gli ispettori ambientali, da ora in poi, monitoreranno l’area interessata per stigmatizzare, ed eventualmente sanzionare, coloro che si renderanno protagonisti di tali danni ambientali.