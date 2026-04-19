Ripristinata la campata danneggiata sulla Fi-Pi-Li in prossimità della Darsena Toscana

(Redazione) Livorno, 19 aprile 2026 – Si è conclusa con esito positivo un’operazione fondamentale per il collegamento logistico tra la Fi-Pi-Li e l’area portuale: è stato completato il riposizionamento della campata del ponte mobile, passaggio decisivo per il ripristino della piena funzionalità della viabilità.

L’intervento, particolarmente complesso, è stato coordinato dalla Città Metropolitana di Firenze, responsabile del tratto stradale, con il sostegno economico della Regione Toscana, che ha finanziato le attività di messa in sicurezza e riattivazione dei sistemi. I lavori sono stati eseguiti dai tecnici della Avr Spa, incaricata della manutenzione dell’arteria, che hanno operato in tempi rapidi per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Il presidente dell’Autorità portuale del Tirreno settentrionale, Davide Gariglio, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando che entro una settimana sarà ripristinata la piena accessibilità allo scalo portuale, con la conseguente ripresa completa dei traffici commerciali. Il risultato, ha evidenziato, è frutto della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, che hanno lavorato in modo coordinato per rispettare le tempistiche previste.

Resta tuttavia aperto il tema della fragilità dell’infrastruttura. Secondo Gariglio, il ponte mobile ha subito nel tempo un utilizzo superiore alle previsioni progettuali, con un numero di aperture più elevato del previsto che ne ha accelerato l’usura.

Per questo motivo emerge la necessità di progettare un nuovo ponte definitivo sullo Scolmatore, in grado di superare le criticità dell’attuale sistema. L’obiettivo è garantire continuità e sicurezza ai flussi di traffico, sia stradali sia marittimi, evitando che l’operatività della Darsena Toscana e della futura Darsena Europa dipenda dalla vulnerabilità degli attuali ponti mobili.

Piena soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che si è augurato che, adesso, si possa realizzare il nuovo ponte sullo Scolmatore in quanto, se il ripristino del segmento uscito fuori posto rappresenta un passo significativo per il sistema logistico-portuale, vi è adesso la necessità di investimenti strutturali per garantire stabilità ed efficienza nel lungo periodo in questo tratto di Fi-Pi-Li.