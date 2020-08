Rischia di annegare, giovane turista salvata da due detenuti nelle acque di Pianosa

(Alex Turrini) Isola di Pianosa, 24 agosto 2020 – Quando hanno sentito le urla della ragazza e l’hanno vista in difficoltà nelle acque di Cala Giovanna, i due detenuti, 37 e 44 anni, entrambi rumeni, non hanno esitato a gettarsi in mare ed a trarre in salvo la giovane turista, 13 anni, che era stata punta da una medusa e che per il dolore non riusciva a tornare a riva.

La quarantina di turisti giornalieri, che erano arrivati dall’isola d’Elba, hanno applaudito i uomini e li hanno ringraziati. Così come hanno fatto, commossi, i genitori della ragazza. Anche il direttore del carcere di Porto Azzurro, da cui dipende il presidio carcerario dell’ex isola carcere di Pianosa, ha espresso soddisfazione e gratitudine per il loro intervento.

I due detenuti lavorano in una cooperativa elbana e hanno permessi per lavorare fuori dal carcere di Porto Azzurro.