Rissa dell’Immacolata, chiuso per dieci giorni noto locale sul Romito

(Redazione) Livorno, 10 dicembre 2021 – Dieci giorni di chiusura a partire da domani, sabato 11 dicembre, per il locale Precisamente a Calafuria, sul Romito, dove alla vigilia dell’Immacolata concezione una trentina di giovani, divisi in due gruppi, stranieri e livornesi, si sono affrontati con bottiglie e altri oggetti contundenti. Tre di loro sono finiti al Pronto soccorso dell’Ospedale di viale Alfieri.

Il questore di Livorno, Roberto Massucci, ha firmato oggi, venerdì 10, il provvedimento di chiusura della discoteca. Secondo quanto appurato dalla Polizia, infatti, la rissa sarebbe stata conseguenza di quanto già iniziato all’interno del locale. La proprietà, che fa capo a Simone Gonnelli, invece evidenzia che la rissa è scoppiata ad oltre duecento metri dalla discoteca quando questa era già chiusa.

