Rissa in via Buontalenti tra due bande di extra-comunitari, danni alle auto e un colpo di pistola

(Redazione) Livorno, 16 settembre 2021 – Una maxi-rissa è scoppiata poco dopo le nove e mezzo di ieri sera, mercoledì 15 settembre, nella zona del Mercato centrale a Livorno. Dalle prime testimonianze, a scontrarsi con bastoni e coltelli, all’angolo tra via Buontalenti e via del Fante, sarebbero state due bande di magrebini. Lo scontro tra extra-comunitari è durato circa mezzora, fino all’arrivo delle forze dell’ordine che hanno disperso le bande rivali. Sul posto è stato rinvenuto anche un bossolo. Sono infatti stati sparati anche dei colpi di pistola.

L’intervento dei Carabinieri ha scongiurato conseguenze ancora peggiori, anche se quanto accaduto è già molto grave e c’è ugualmente un ferito. Si tratta di un giovane di cui non è stata al momento fornita alcuna indicazione, anche se sembra versi in gravi condizioni. L’uomo è stato trasportato in Ospedale, in codice rosso, con un’ambulanza della Svs. Un’altra persona, ferita, si è allontanata dalla strada prima dell’arrivo dei soccorsi.

Anche materiali privati e in particolare diverse auto sono state danneggiate nel corso degli scontri.

La rabbia e la paura dei cittadini, a seguito di un episodio come questo, sono innegabilmente montate. A terra, oltre a un coltello e a una spada, è stato trovato anche un bossolo di pistola. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri.