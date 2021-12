Rissa tra giovani sul Romito, oltre venti coinvolti e in tre finiscono all’Ospedale

(Redazione) Livorno, 8 dicembre 2021 – Oltre venti persone sono state coinvolte in una rissa e tre di loro sono finite al Pronto soccorso dell’Ospedale di Livorno. Il fatto è accaduto alle prime ore di quest’oggi, mercoledì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione, in un parcheggio sul Romito, nei pressi del locale Precisamente a Calafuria, che secondo quanto si apprende, in quel momento, sarebbe stato già chiuso.

La rissa, che ha coinvolto giovani di età compresa tra i venti ed i trent’anni, sia italiani che stranieri, sarebbe scoppiata a seguito di alcuni fraintendimenti iniziati altrove. I due gruppi si sarebbero quindi dati appuntamento in quell’area per lo scontro conclusivo.

Non è escluso che alcuni di questi giovani avesse abusato di alcol. Pugni e calci sarebbero volati finché alcuni automobilisti di passaggio, vedendo il caos, hanno chiamato il 112. Sul posto sono sopraggiunte diverse volanti della Polizia, gazzelle dei Carabinieri ed ambulanze inviate dal Pronto intervento sanitario.