Rotaract Cecina, D’Agliano subentra a Franchi: “Valorizzeremo territorio ed ambiente”

(Redazione) Riparbella, 17 agosto 2025 – A guidare il Rotaract Club Cecina sarà per l’anno 2025-26 il giovane giurista d’impresa Francesco D’Agliano, attualmente aales manager in una software house. D’Agliano subentra a Samuele Franchi, presidente uscente e protagonista di un anno ricco di progettualità e crescita associativa. Il passaggio delle consegne, che apre ufficialmente il nuovo anno rotariano, si è svolto nei giorni scorsi, in un clima di grande partecipazione e coinvolgimento emotivo, in un locale di Riparbella.

Durante il discorso di chiusura, Franchi ha ripercorso i momenti salienti del suo mandato, tra cui spicca l’organizzazione della Distrettuale a Cecina, un evento di grande rilievo che ha visto la partecipazione di numerosi soci provenienti da tutto il Distretto 2071. L’iniziativa, si legge in una nota stampa, è stata definita “un esempio di coesione, ospitalità e spirito rotaractiano, grazie all’impegno corale dei soci cecinesi”.

Franchi ha inoltre ricordato la seconda edizione della Rotaract Cup, un evento che ha coniugato sport, mare e solidarietà, organizzato dal Distretto Rotaract 2071 e dallo Yacht Club Cala de’ Medici, in collaborazione con il Rotaract Livorno. Per quanto riguarda l’associazione Holtre, rappresentata per l’occasione dalla presidente Barbara Rossi, l’iniziativa congiunta è stata la cena solidale presso la Barcaccina a Vada.

“Organizzare una Distrettuale e la seconda edizione della Rotaract Cup sono state due sfide enormi, ma anche un’opportunità straordinaria. Il nostro Club ha saputo accogliere, unire e lasciare il segno. Grazie a tutti per aver reso possibile qualcosa di davvero speciale”, ha dichiarato Franchi.

Il nuovo presidente D’Agliano, da parte sua, ha tracciato le linee guida del suo mandato, con una visione orientata al futuro: “Vogliamo valorizzare il nostro territorio, promuovere nuovi service concreti ed innovativi, continuare a costruire un ambiente dove i giovani possano crescere mettendosi al servizio della comunità. Continueremo a lavorare con passione, competenza e spirito di squadra”.

A portare il saluto del Distretto 2071 è stata la rappresentante distrettuale, Martina Bedini, che ha elogiato il club di Cecina per l’entusiasmo, la qualità delle iniziative e la capacità organizzativa dimostrata in occasione della distrettuale.

Durante l’evento ha preso la parola anche il dott. Luca Barsotti, Delegato Rotary per il Rotaract 2025/2026 e Presidente Incoming del Rotary Club Cecina, il quale ha voluto sottolineare l’importanza del legame tra il club padrino e i giovani rotaractiani, evidenziando il ruolo del Rotaract come vivaio di leadership e servizio.

Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni giovani coinvolti nel programma Scambio Giovani del Rotary, una delle iniziative più significative e di grande valore formativo per la crescita personale e culturale delle nuove generazioni.

L’intervento del responsabile del programma del Rotary Club Cecina, Roberto Catarsi, ha sottolineato il grande valore educativo e culturale del programma Scambio Giovani del Rotary International, auspicando una crescente partecipazione da parte dei giovani locali. La serata ha avuto un forte respiro internazionale grazie alla presenza di Inez V., americana tornata a Cecina quindici anni dopo la sua esperienza di scambio, e al toccante saluto di Tiberio G., appena rientrato dal Messico, accompagnato da Alexander R., giovane messicano che sarà ora ospitato a Cecina.

La cerimonia, inoltre, ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali del mondo Rotaract tra le quali Lorenzo De Biasi e Sara Nardi, che hanno portato i loro saluti e il loro sostegno al Club Cecina. Tra gli ospiti, anche amici e rappresentanti di Siena, Pontedera, Volterra, Massa-Carrara, Piombino e del Rotary Club Cecina.

La serata si è conclusa con la cerimonia dello scambio dei collari, momento simbolico ed istituzionale presieduto dalla rappresentante distrettuale del Distretto 2071, Martina Bedini, che ha sancito il passaggio in un clima di amicizia, riconoscenza e rinnovato entusiasmo.