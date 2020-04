Salgono sul tetto per prendere il sole, il video fa il giro dei social

Livorno, 8 aprile 2020 – Una coppia, approfittando della bella giornata, ha pensato di salire sul tetto di un palazzo nella centralissima piazza Grande e di sdraiarsi sulle tegole per prendere il sole. L’azione dei due non è passata però inosservata ed anzi è stata ripresa con il cellulare da una persona che, in seguito, ha fatto girare il breve video sui social e in particolare su Whatsapp, dove è diventato virale.

Il fatto è accaduto oggi, mercoledì 8 aprile, a Livorno. Non sono mancate, sui social, pesanti critiche a questo discutibile comportamento, decisamente scellerato e molto pericoloso.