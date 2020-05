Salvetti ha incontrato i nuovi primari di Urologia e Ginecologia di Livorno

Livorno, 19 maggio 2020 – La nuova idea di Sanità a Livorno passa attraverso tre elementi fondamentali, la costruzione del nuovo ospedale, dar forza al sistema territoriale con la realizzazione delle case della salute e mantenere e incrementare la presenza di eccellenze professionali all’interno della realtà ospedaliera. In quest’ottica va letta la scelta e l’inizio del lavoro di due nuovi primari come Sergio Abate e Maurizio de Maria, che oggi hanno avuto un incontro con il Sindaco Luca Salvetti.

Sergio Abate, 56 anni, catanese di origine e ligure di adozione, è il nuovo primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Livorno. Il dottor Abate ha guidato per 10 anni i reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali di Sanremo e Imperia. Esperto in chirurgia laparoscopica ginecologica maligna e benigna.

Chirurgo esperto in chirurgia dell’endometriosi, medicina materno fetale.

Infertilità di coppia. Tra i suoi obiettivi la riduzione dei parti cesarei.

Maurizio De Maria, livornese di 57 anni, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, è il nuovo direttore dell’Urologia di Livorno. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Pisa nel 1987, ha conseguito la specializzazione in Urologia tre anni dopo sempre a Pisa. All’interno del reparto di Urologia dell’ospedale di Pisa De Maria si è occupato dal 2000 della chirurgia oncologica: open, endoscopica e dal 2008 robotica. Dal 2010 responsabile del servizio di ecografia diagnostica ed interventistica della UO di Urologia Universitaria. Dal 2017 è titolare di sezione professionalizzante in Ecografia e chirurgia mininvasiva. Dal 1994 ad oggi ha inoltre ricoperto, senza interruzione, l’incarico di docente a contratto nella scuola di specializzazione di Urologia dell’Università di Pisa.