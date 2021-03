Salvini inaugura l’ultima nave della Grimaldi e va all’Autorità portuale: “Pronti 560 milioni per Livorno”

Livorno, 2 marzo 2021 – Per Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega, il futuro del porto di Livorno sta nei 560 milioni già stanziati che aspettano solo di essere spesi. Lo ha affermato oggi, martedì 2 marzo, in occasione della visita che il leader leghista ha effettuato a Livorno, dove ha incontrato i vertici dell’Autorità portuale del Tirreno settentrionale a Palazzo Rosciano e ha presenziato all’inaugurazione dell’ultima nave della compagnia Grimaldi, la Eco Livorno, la nuova mega-ship “green” della flotta guidata da Guido Grimaldi, amico personale del senatore Salvini.

“Si tratta di soldi veri che possono essere spesi subito”, ha detto Salvini nelle poche battute fatte con i giornalisti. “I finanziamenti sono pronti”.

“Noi possiamo partire domani con i lavori e finire nel 2025”, ha ribattuto il presidente dell’Autorità portuale, Stefano Corsini. “Quello che manca, affinché i propositi e gli intendimenti possano diventare realtà, è il decreto del Ministero dell’Ambiente che dovrà mettere l’Autorità portuale nelle condizioni di operare”.

Lo scoglio che impedisce al porto di Livorno di usufruire di questi fondi e di rilanciarsi, dunque, sarebbe rappresentato dall’eccessiva burocrazia. I troppi passaggi istituzionali richiesti starebbero rallentando la realizzazione dei progetti anche adesso che i finanziamenti sono già stati approvati e sono disponibili. Motivo per cui Salvini ha raccolto la richiesta di intervenire per una maggiore semplificazione delle procedure e ha affermato che i nuovi sottosegretari in quota Lega, Vannia Gava e Alessandro Morelli, sono già stati allertati per monitorare la situazione del porto di Livorno e dare una svolta alla realizzazione della darsena Europa.

Nel corso della giornata era corsa voce che lo staff di Salvini non avesse informato il Comune di Livorno dell’arrivo in città del leader leghista. Poi la crisi è risultata superata e il sindaco Luca Salvetti è stato coinvolto nella cerimonia di inaugurazione della Eco Livorno.