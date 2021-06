Scenari di quartiere, il teatro per tutti torna al calasole nei vari rioni di Livorno

(Donatella Nesti) Livorno, 4 giugno 2021 – Torna a Livorno “Scenari di quartiere” il teatro aperto a tutti, calato in vari luoghi della città, un appuntamento al calasole con importanti artisti ma soprattutto grandi affabulatori capaci di affascinare il pubblico di tutte le età. Giunto alla sesta edizione è stato presentato il programma, dal 12 al 19 GIUGNO, del festival del Teatro di narrazione da un’idea di Fabrizio Brandi e Marco Leone, organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e dal Comune di Livorno con la direzione artistica di Marco Leone e Fabrizio Brandi ed il contributo dell’Associazione Quartieri Uniti di Livorno.

Alla sua sesta edizione, il festival rafforza l’idea da cui è partito: portare il Teatro fuori dal Teatro, tra la gente, in luoghi inusuali, suggestivi, spesso legati alla storia della città. Il linguaggio scelto è quello del Teatro di Narrazione: la tradizione orale come patrimonio e recupero dell’identità, della memoria individuale e collettiva.

Cultura, spettacolo, partecipazione e territorio, si legano così in uno scambio continuo di conoscenza e valorizzazione. Il programma di questo anno è composto da 8 artisti, 8 spettacoli in 8 quartieri.

I quartieri coinvolti sono: Benci Centro, San Jacopo, La Rosa, Shangai, Salviano, Stazione, San Marco, Ovosodo. Particolarità di Scenari di Quartiere è sempre stato lo svolgersi degli spettacoli durante il tramonto, al “calasole”; momento della giornata di particolare suggestione e raccoglimento, che prelude e favorisce l’incontro e la socialità. In stretta collaborazione con Comune di Livorno, Scenari di Quartiere è spesso collegato a progetti di rigenerazione urbana programmati dall’Amministrazione Comunale. Quest’anno segnaliamo in particolar modo gli scenari di Via Trento nel quartiere Stazione, l’Ippodromo Caprilli, e quello di Via Stenone nel quartiere Shangai.

Sabato 12 giugno ore 19.30

Largo Emanuele Filiberto di Savoia – Benci Centro

Paolo Rossi in

L’OPERACCIA DEL PANE O LIBERTA’

musiche dal vivo I Virtuosi del Carso

Domenica 13 giugno, ore 19.30

Villa Mimbelli – San Jacopo

Roberto Vecchioni in

LEZIONI DI VOLO E DI ATTERRAGGIO

Lunedì 14 giugno, ore 19.30

Ippodromo Caprilli – la Rosa

Fabrizio Brandi in

IL CAVALIERE VOLANTE

Martedì 15 giugno, ore 19.30

Via Stenone – Shangai

Michele Crestacci in

ITALIANI SI NASCE

Mercoledì 16 giugno, ore 19.30

Parcheggio Carli Salviano – Salviano

Ariele Vincenti in

AGO capitano silenzioso

Giovedì 17 giugno, ore 19.30

Via Trento – Stazione

Roberto Mercadini in

NOI SIAMO IL SUOLO NOI SIAMO LA TERRA

Monologo per una cittadinanza planetaria

Venerdì 18 giugno, ore 19.30

Parco delle Mura Lorenesi – San Marco

Arianna Scommegna in

LA MOLLI

Divertimento alle spalle di Joyce

Sabato 19 giugno ore 19.30

Piazza XX Settembre – Ovosodo

Simone Cristicchi in

LO CHIEDEREMO AGLI ALBERI

INIZIO SPETTACOLI ore 19.30

Prenotazione obbligatoria, costo 3€, acquistabile alla biglietteria del Teatro Goldoni o su Scenaridiquartiere.it

La biglietteria Teatro Goldoni (tel.0586 204290) sarà aperta dal 5 giugno da martedì a sabato ore 10/13 – Informazioni 0586 204237.