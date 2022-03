Scontro tra auto e scooter, rider perde la vita in viale Marconi

(Redazione) Livorno, 25 marzo 2022 – Un rider di 31 anni, William De Rose, ha perso la vita a causa di un incidente accaduto attorno alle 17,15 di oggi, venerdì 25 marzo, all’altezza dell’incrocio tra viale Marconi e via del Fagiano. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter che si è scontrato con un’auto.

Subito intervenuti con personale medico a bordo, i volontari dell’Svs hanno effettuato le manovre di rianimazione dell’uomo, che ha riportato politraumi ed è andato in arresto cardiaco. Il 31enne è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dove è stata allertata la shock room, ma poco dopo il suo arrivo al nosocomio di Livorno il giovane ha cessato di vivere.

La Polizia municipale, intervenuta sul luogo dell’incidente, ha chiuso al traffico in viale Marconi e ha effettuato i rilievi con l’intento di stabilire la dinamica dell’incidente.

