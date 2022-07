Se n’è andato Tony Mazzone, fondò Music City, era il decano dei chitarristi jazz

(Anna Viola) Livorno, 24 luglio 2022 – Ha dato la possibiltà a giovani e meno giovani di diverse generazioni di coltivare la passione per la musica. Grazie al suo negozio sugli scali degli Olandesi, angolo via Maggi, moltissime persone, uomini e donne, in quasi cinquant’anni hanno acquistato strumenti o solo ricevuto consigli. Quel negozio è stato per circa mezzo secolo un punto di aggregazione importante per i musicisti di tutta la Toscana.

Tony Mazzone se n’è andato quest’oggi, domenica 24 luglio, a 93 anni. Ha salutato la vita a Livorno, città che era diventata la sua, lui che era nato a Torino, dopo che a Livorno si era trasferito quando aveva sposato Annamaria e dove nel 1970, a due passi da piazza Cavour, aveva aperto Music City, il negozio che ha gestito fino al 2019 e che gli ha permesso di dedicare la sua esistenza alla musica, in particolare alla chitarra, al pop e al jazz. In quel negozio non solo vendeva strumenti ma anche faceva musica in modo attivo e si metteva al servizio dei giovani talenti. Era considerato il capostipite dei chitarristi jazz della Toscana.

Tanti musicisti, per anni, sono transitati dal suo negozio e grazie ai suoi consigli e alle informazioni che lì trovavano si sono potuti cimentare nella musica a livello professionale. Lui stesso ha sempre continuato a suonare. E’ stato autore ed ottimo esecutore di brani. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel panorama musicale livornese e toscano.