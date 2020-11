Senza la mascherina offendono i vigili della Polizia municipale, multati e denunciati

Livorno, 12 novembre 2020 – Avrebbero insultato e minacciato alcuni vigili della Polizia municipale che li avevano invitati ad indossare la mascherina. Per questo motivo due giovani sono stati multati e denunciati nel pomeriggio di lunedì scorso, 9 novembre.

Secondo quanto si apprende, una pattuglia della Polizia municipale in servizio in piazza Grande ha notato due ragazzi, entrambi maggiorenni, che non indossavano la mascherina di protezione. Entrambi, all’invito dei vigili di rispettare quanto previsto dalle normative, avrebbero rifiutato di fornire le generalità ed avrebbero offeso e minacciato gli agenti intervenuti. L’intervento di altri vigili ha permesso di venire a capo della situazione. I giovani sono stati sanzionati e denunciati per essersi rifiutati di fornire le generalità e per minacce a pubblico ufficiale.

Nell’ambito dei controlli, la Municipale ha sanzionato con 400 euro anche due circoli: il primo perché somministrava alimenti e bevande nonostante il divieto, il secondo per aver tenuto accesa una slote machine nonostante siano vietate tutte le attività delle sale gioco. Durante il mercatino di venerdì 6 novembre invece è stato multato il titolare di un bancone a causa dell’assembramento di 20 persone davanti alla sua postazione.