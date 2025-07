Mascagni Festival

Sesta edizione del Mascagni Festival pronta al via, Livorno capitale estiva della musica

(Angela Simini) Livorno, 22 giugno 2025 – Annunciato dalla Fondazione Goldoni il programma della sesta edizione del Festival Mascagni, di cui è presidente il tenore livornese Marco Voleri. Numerosi spettacoli e gran di nomi: Elio, celebre leader di Elio e le Storie Tese, Giancarlo Giannini, Max Gazzè & l’Orchestra Popolare del Saltarello, e La Banda Musicale dei Vigili del Fuoco. Il Festival si concluderà con L’amico Fritz, un’opera molto amata dal pubblico, di carattere intimista ed elegiaco del compositore livornese.

Il Festival parte in collaborazione con l’Effetto Venezia, il 2 agosto, 80° anniversario della scomparsa di Mascagni, con uno spettacolo straordinario nella suggestiva Fortezza Vecchia di Livorno e si concluderà il prossimo 13 settembre. Protagonisti della prima serata saranno l’eclettico Elio, celebre leader del gruppo musicale Elio e le Storie Tese, e il pianista di fama internazionale Roberto Prosseda, che guideranno il pubblico in un viaggio musicale unico nel suo genere, che si articola tra ironia e lirica in un grande spettacolo intitolato “Largo al Factotum”. Il percorso musicale spazierà da Rossini a Mozart, da Kurt Weill alla contemporaneità di Luca Lombardi.

“Ottant’anni fa se ne andava Pietro Mascagni. – ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione il direttore artistico Marco Voleri – Ma il tempo non cancella i grandi: li costringe, a tornare in scena sotto nuove luci. Così, con lo sguardo di chi sa che la memoria non è solo ricordo ma anche progetto, nasce il Mascagni Festival 2025. Un caleidoscopio di linguaggi: la tradizione che gioca con l’innovazione, l’opera che conversa con la prosa, la musica cosiddetta ‘colta’ che abbraccia quella popolare, e tutto ciò che il suono può fare quando incontra la tecnologia”.

La nostra città diventerà, ancora una volta, palcoscenico a cielo aperto per l’importante rassegna internazionale diretta dal tenore Marco Voleri e prodotto dal dipartimento della Fondazione Teatro Goldoni. La prima dello spettacolo sarà parte integrante anche della manifestazione estiva livornese “Effetto Venezia”, organizzata dalla Fondazione LEM. Sono giunti anche i rallegramenti del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: “Quest’anno il Festival Mascagni celebra un traguardo straordinario: l’80° anniversario della scomparsa di Pietro Mascagni, un compositore che ha segnato la storia della musica operistica e ha contribuito in modo significativo alla cultura musicale della nostra regione e del nostro paese. Questa edizione del festival non è solo un omaggio alla sua musica, ma anche una celebrazione di come la cultura possa unire le generazioni e i territori. La Regione Toscana è sempre stata in prima linea nel sostenere la cultura di cui il Mascagn i Festival è uno degli esempi più brillanti di come la nostra terra possa essere il palcoscenico ideale per eventi di respiro internazionale”. . Marco Voleri ha ricordato che accanto alla musica sono fiorite altre attività come: la Mascagni Academy, il concorso internazionale “Voci Mascagnane”, lo spin-off “Terre Mascagnane” e le collaborazioni oltreconfine. E anche quest’anno l’incantevole panorama della Terrazza Mascagni farà da sfondo dal 26 al 30 agosto agli eventi principali del Festival. Si parte il 26 agosto con “Mascagni, il Divo”. Una prima assoluta che celebrerà Pietro Mascagni al quale darà voce Giancarlo Giannini, un attore dei più apprezzati e dei più versatili del teatro, del cinematografo e della tivù.

Spazio alla contaminazione pop nella serata del 29 agosto, in cui il cantautore Max Gazzè, si esibirà insieme all’Orchestra Popolare del Saltarello.

Altro appuntamento da segnalare quello del 30 agosto, con la Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diretta dal M° Donato Di Martile, che farà tappa a Livorno per un concerto straordinario nell’ambito del Mascagni Festival 2025. Un evento che celebra la grande tradizione musicale italiana attraverso un repertorio di arrangiamenti veristi di forte impatto emotivo, in omaggio alla figura di Pietro Mascagni, considerato il Caposcuola della Giovane Scuola Verista. Ma spazio anche alla sperimentazione con l’Intelligenza Artificiale. Infatti il 6 settembre presso l’Hangar Creativi di Livorno andrà in scena “Cavaller-IA Rusticana” dove si potrà assistere ad uno dei primi veri scontri tra l’arte dell’uomo e la creatività dell’intelligenza artificiale. Il 12 e il 13 settembre, al Teatro Goldoni, l’allestimento dell’Amico Fritz concluderà questa VI edizione del Mascagni Festivasl.

