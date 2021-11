Si insedia la Dhimgjini, la Fidapa saluta la Cipriani e si affida alla nuova presidente

(Redazione) Livorno, 18 novembre 2021 – Si terrà allo Yachting Club la tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne che la Fidapa organizza per dare il benvenuto alla presidente entrante e per salutare e ringraziare la presidente uscente.

Domani, venerdì 19 novembre, ore 20, Sofika Dhimgjini, giovane e brillante avvocata, prenderà ufficialmente le redini della Fidapa, sezione di Livorno, per guidarla durante il biennio 2021-22 nel cammino di tutte le attività connesse al ruolo. Subentra a Jasmine Cipriani, titolare del laboratorio medico Cipriani, che nel suo iter di socia Fidapa è stata presidente di sezione per ben due volte.

Lo rende noto la stessa Fidapa di Livorno attraverso un comunicato stampa.

Alla presenza delle autorità Fidapa, cittadine e militari, dei rappresentanti dei vari club si svolgerà il rito che tocca il momento culminante nel passaggio della campana e nella consegna degli atti costitutivi della sezione.

Per l’occasione la Dhimgjini ha tracciato le linee guida del suo mandato in cui, con due gruppi di lavoro, consoliderà la grande iniziativa della sezione sulla diffusione della Carta dei diritti della bambina tra le scuole cittadine, tenendo i contatti con le sezioni dell’Unione Europea e con quelle internazionali. Altro fiore all’occhiello del programma della Dhimjini è la collaborazione con la rete cittadina di autorità cittadine e militari, enti di protezione della donna, come pure l’effettuazione di attività atte a promuovere e favorire la parità di genere e la cultura delle pari opportunità.