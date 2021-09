Speranza contestato a Livorno, No Vax contro il green pass: “Muore la democrazia”

(Tony Faini) Livorno, 1 settembre 2021 – L’accoglienza a Livorno per il ministro Roberto Speranza non è stata delle migliori. Ad aspettare il titolare del Ministero della Salute, atteso in città per la sua partecipazione alla festa di Articolo Uno, c’era anche un gruppo di manifestanti No Vax, molti dei quali senza mascherina, che hanno messo in scena un “funerale” alla democrazia.

I manifestanti hanno sfilato nel centro di Livorno, fino a Porta a Mare, gridando slogan come “E’ morta la democrazia” o “Così muore lo Stato democratico”. I No Vax, in particolare, hanno protestato contro l’introduzione dell’obbligo del green-pass anche per i trasporti e l’accesso nelle scuole.