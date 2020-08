Tante voci ma nessuna certezza sulla cessione del Livorno calcio

(Anna Viola) Livorno, 11 agosto 2020 – Tante voci attorno alle trattative, o presunte tali, sulla cessione del Livorno calcio. Secondo quanto si legge su Amaranta.it, gli Spinelli starebbero ancora aspettando il bonifico da parte del gruppo argentino, rappresentato dall’ex calciatore Traverso. Entro domani, tuttavia, si dovrebbe sapere se in Argentina vi è o meno la reale intenzione di acquisire le quote azionarie del club di via Indipendenza.

Nel frattempo, nelle ultime ore, si è diffusa la voce secondo cui il Livorno potrebbe essere ceduto a un gruppo economico di Verona. Si parla di una holding finanziaria e bancaria. Anche in questo caso, però, saremmo nel campo delle mere ipotesi.

Negli Stati Uniti, invece, sarebbe pronta una nuova cordata. Si tratterebbe, secondo quanto riferisce Amaranta.it, di un gruppo nuovo e diverso da altri gruppi nordamericani che nei giorni scorsi sono stati associati al Livorno. Nel caso gli argentini non effettuassero il bonifico ed i veronesi o chi per loro non avanzassero una vera offerta, gli americani sarebbero pronti a venire in Italia per trattare direttamente con Spinelli.