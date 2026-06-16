Teatro Goldoni di Livorno: svelato il cartellone della nuova stagione

(Angela Simini) Livorno, 16 giugno 2026 – Presentato sul palco del Teatro Goldoni il maxi-cartellone di oltre 50 spettacoli che va a formare la Stagione Teatrale 2026/27 dall’assessora alla cultura Angela Rafanelli, dal direttore C.d.A. (direttore del consiglio amministrativo) Massimiliano Mautone e dal direttore artistico della Fondazione Goldoni Emanuele Gamba, da Luciano Corona, direttore artistico dell’Orchestra “Massimo De Bernart” e dall’avvocato Luciano Barsotti, presidente della Fondazione Goldoni. Erano inoltre presenti i rappresentanti delle istituzioni militari e dei partner e soci sostenitori. A tutti il direttore Mautone ha rivolto un sentito grazie per aver consentito di varare un cartellone così ricco in tempi brevi e in largo anticipo.

Sulla complessità e varietà delle proposte si è soffermata l’assessora Rafanelli che ha elogiato la duttilità di Emanuele Gamba nell’assemblare titoli importanti e vari, che arricchiscono la visione culturale della città. A motivare il contributo offerto dalla Fondazione Livorno, interviene il presidente Barsotti che riconosce al nostro Teatro di Tradizione la funzione di promuovere attività culturali qualificate che hanno una ricaduta sulla città e sui territori limitrofi.

Scelte, titoli e finalità della programmazione vengono dettagliatamente illustrate da Gamba che, innanzitutto, riconosce al teatro “la capacità magica di rigenerare parole e relazioni attraverso le quali i più grandi autori continuano ad educarci ad un ascolto profondo ed aperto, un’attitudine spesso dimenticata ma importante per coltivare la possibilità di costruire un presente ed un futuro”. Nell’ottica dunque di favorire il confronto tra il nostro punto di vista e quello dell’altro nascono i vari cartelloni.

Negli otto spettacoli di Prosa spicca la drammaturgia, italiana e francese, spesso caratterizzata dal tragicomico: per dare un esempio, figura un omaggio a Dario Fo nel centenario della sua nascita (Morte accidentale di un anarchico), ed ancora lo spettacolo di Alessandro Gassmann Stato contro Nolan scritto da Stefano Massini. Inoltre incontriamo Neri Marcoré in Mi fa male il mondo di Giorgio Gaber, ma si affrontano anche temi di grande attualità, come Cari Genitori con Giulio Scarpati e Amanda Sandrelli.

Quanto alla Lirica quest’anno si parte da lontano per venire alle produzioni moderne, un pregevole cammino attraverso il tempo a partire da Dido and Aeneas di Henry Purcell, (Londra 1689), quindi L’Adriano in Siria di Luigi Cherubini che ebbe un’unica rappresentazione a Livorno al Teatro degli Armeni (1782) oggi scomparso. Sarà questa una prima esecuzione mondiale assoluta in epoca moderna, sotto la direzione dei Francesco Maria Sardelli che ha dichiarato: “Confrontarsi con un titolo che non hai mai visto nel tempo alcuna minima prassi esecutiva, neppure parziale, è sicuramente una sfida e rappresenta un’opportunità unica e questo sarà lo spettacolo che concluderà la seconda edizione del Festival barocco Hortus Harmonicus, grazie alla splendida collaborazione della Fondazione Goldoni e dell’Amministrazione comunale”. Sarà poi la volta dell’Otello di Verdi, che nasce dalla collaborazione di tre teatri della Toscana: Il Giglio di Lucca, la Fondazione Goldoni di Livorno e il Verdi di Pisa. Si conclude con L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti. Da rilevare due titoli di opere contemporanee del cartellone Opera Oggi, ideato e richiesto da Emanuele Gamba.

La Sinfonica è illustrata da Luciano Corona che rileva come i concerti siano passati da sedici a otto, eseguiti dell’Orchestra Massimo De Bernart .

Gli spettacoli di questa stagione 2026/27

LIRICA

Venerdì 6 novembre, ore 20 e Domenica 8 novembre, ore 16 Dido And Aeneas musica di Henry Purcell

Sabato 5 dicembre, ore 20 L’Adriano in Siria musica di Luigi Cherubini

Venerdì 29 gennaio, ore 20 e Domenica 31 gennaio, ore 16 Otello musica di Giuseppe Verdi

Venerdì 16 aprile, ore 20 e Domenica 18 aprile, ore 16 L’Elisir d’Amore musica di Gaetano Donizetti

OPERA OGGI

Sabato 17 ottobre, ore 18 e Domenica 18 ottobre, ore 18 in Goldonetta φψ (PHI PSI) Scene quotidiana di una galassia libretto e musica Maurizio Preziosi.

Sabato 12 dicembre, ore 18 e Domenica 13 dicembre, ore 18 in Goldonetta Calaf musica Leonardo Falaschi.

SINFONICA

Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart”.

Giovedì 12 novembre, ore 21 La Prima di Mahler-Concerto inaugurale diretto da Eric Lederhandler

Lunedì 7 dicembre, ore 21 per l’anniversario della nascita di Pietro Mascagni Buon Compleanno, Mascagni

Venerdì 11 e sabato 12 dicembre, ore 21 Symphonic Musicals-Tra Danza e Grande schermo

Sabato 19 dicembre,ore 19 Duomo di Livorno (Ingresso libero) Concerto di Natale diretto da Eric Lederhandler

Mercoledì 6 gennaio,ore 18 Happyfania 2027-Il talento dei giovani diretto da Eric Lederhandler

Sabato 13 febbraio, ore 21 Amor Che Move Il Sole-Il Genio di Beethoven diretto da Nicola Colafelice con Annette Dasch, soprano

Sabato 6 marzo, ore 21 Beatrice Donna Beata-Suggestioni Novecentesche diretto da Giancarlo De Lorenzo, al violino Marlene Prodigo

Giovedì 18 marzo, ore 21 (Fuori abbonamento) Voglio Vederti Danzare -Omaggio a Franco Battiato diretto da Giovanni Cernicchiaro

Venerdì 23 aprile, ore 21 C’Est Chic 2027- Il gran finale tra Classicismo e splendore diretto da Eric Lederhandler, al pianoforte Francesco Nicolosi

PROSA

Martedì 24 novembre, ore 21 Neri Marcorè in Gaber- Mi Fa Male il Mondo da Giorgio Gaber e Sandro Luporini

Martedì 15 dicembre, ore 21 nel centenario della nascita di Dario Fo, Lodo Guenzi in

Morte Accidentale di un Anarchico di Dario Fo e Franca Rame

Martedì 22 dicembre, ore 21 L’Angelo del Focolare testo, regia, scene e costumi Emma Dante

Giovedì 18 febbraio, ore 21 Daniele Russo in Stato Contro Nolan (un posto tranquillo) di Stefano Massini, uno spettacolo di Alessandro Gassmann

Giovedì 25 febbraio, ore 21 Massimiliano Gallo in Malinconico Moderatamente felice di Diego Silva e Massimiliano Gallo

Lunedì 8 marzo, ore 21 Luca Bizzarri in Le Nostre Donne di Eric Assous

Mercoledì 24 marzo, ore 21 Giulio Scarpati e Amanda Sandrelli in Cari Genitori di Emmanuel e Armelle Patron

Mercoledì 28 aprile, ore 21 Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli in Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg

EVENTI

Venerdì 20 novembre, ore 11 e ore 21 Pinocchio, nel Bicentenario della nascita di Carlo Collodi, musiche di Paola Magnanini, libretto Salvatore Sito, regia He Wenxuan, direttore Valentino Alfredo Zangara in collaborazione con Accademia del Maggio Musicale Fiorentino

Venerdì 18 settembre – Goldonetta:Giulia Blasi.

Lunedì 21 settembre Wes Banderson in coproduzione con XLR Produzioni

Giovedì 29 ottobre Good Luck di Stefano Santomauro

Venerdì 13 novembre Premio Ciampi 2026

Sabato 5 dicembre Christmas Carol

Venerdì 18 dicembre il Balletto di Siena presenta Lo Schiaccianoci

Sabato 19 dicembre Vinicio Capossela

Mercoledì 30 dicembre Valerio Lundini & I Vazzanikki

Venerdì 1 gennaio Fondazione Livorno presenta il Concerto di Capodanno in collaborazione con Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno e Fondazione Teatro Goldoni

Lunedì 4 gennaio il Balletto di Siena presenta Il Lago dei Cigni

Domenica 7 febbraio Roberta Bruzzone

Giovedì 11 e venerdì 12 marzo Medì (Comunità di Sant’Egidio)

Venerdì 30 aprile Massimo Ranieri

Data da definire – Perché Il Goldoni È Il Goldoni

Data da definire – Perché Il Goldoni È Il Goldoni under 35

Modalità biglietteria per Lirica, Prosa, Sinfonica.

Da fine luglio CONFERME ABBONAMENTI e NUOVI ABBONAMENTI,

dal 1 settembre INIZIO VENDITA BIGLIETTI.

Tutte le info su www.goldoniteatro.it