Torna il cappuccino col pezzo nei bar di Livorno, operativa l’ordinanza

Livorno, 29 aprile 2020 – Tornano il cappuccino e il pezzo dolce, per i livornesi. L’ordinanza comunale 210 di ieri, martedì 28 aprile, permette infatti a bar, ristoranti ed attività di ristorazione di vendere bevande, caffè e cappuccini compresi.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha affermato: “Ho ritenuto che il divieto di vendita di bevande, che di solito accompagnano la consumazione di alimenti durante il pasto, poteva costringere il consumatore a procurarsi quanto fa parte delle proprie abitudini alimentari presso altri esercizi, in contrasto col principio di limitare quanto più possibile gli spostamenti. Conto ancora una volta sul buon senso degli esercenti e dei cittadini, affinchè l’asporto avvenga nel rispetto assoluto delle regole, tenendo in considerazione le distanze di sicurezza e indossando le mascherine obbligatorie nella nostra Regione”.

Così da oggi, mercoledì 29 aprile, è operativa l’ordinanza ed i cittadini livornesi, per consuetudine abituati al quotidiano cappuccino con il pezzo, potranno tornare all’antica abitudine così come gli esercenti potranno tornare a lavorare in attesa dell’apertura definitiva.