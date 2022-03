Torromino e Vantaggiato regalano al Livorno la vittoria sulla Cuoiopelli, 2 a 0

(Lorenzo Palma) Livorno, 16 marzo 2022 – Un gran gol di Torromino poco dopo il ventesimo e un altro di Vantaggiato nei minuti di recupero, entrambi molto belli, regalano al Livorno una meritata anche se non facile vittoria sulla Cuoiopelli, squadra di ottima qualità e ben disposta dall’allenatore Marselli, che ha dato del filo da torcere alla formazione amaranto ben più di quanto dica il risultato finale.

Il successo degli uomini di Angelini è maturato nella prima fase del secondo tempo quando, condotti da Vantaggiato e Torromino, con un ottimo Bellazzini a far gioco, hanno impresso sulla gara la loro indelebile firma.

La Cuoiopelli ha giocato una gara molto attenta mettendo in evidenza individualità che per la categoria sono decisamente oltre la media, come il bomber Falchini, il laterale difensivo Martinelli o l’estremo difensore Lampignano, ma gli amaranto hanno risposto in modo compatto e deciso mostrando di saper imprimere alla partita la svolta decisiva e di crederci fino in fondo.

Il primo tempo si è chiuso in parità. Nei primi quarantacinque minuti di gioco, tuttavia, gli amaranto si sono resi più volte pericolosi o comunque in grado di organizzare il gioco in modo collettivo grazie soprattutto a Luci, Vantaggiato, Petronelli e Torromino. Nel secondo tempo, poi, il centrocampo è salito e soprattutto dopo il decimo, per una ventina di minuti, la Cuoiopelli è stata compressa nella propria metà campo, fino a quando, al minuto 22, Torromino non ha inventato la sassata che ha sbloccato il risultato. La Cuoiopelli, da parte sua, si è affidata soprattutto alle ripartenze e ai tentativi dell’attaccante e capitano Falchini, capocannoniere del torneo. Il Livorno, dopo il gol, ha cercato di chiudere la partita e ci è riuscito, ormai nei minuti di recupero, al 48’, con Vantaggiato che in contropiede ha superato Lampignano. In quel momento della partita, infatti, la Cuoiopelli stava cercando il tutto per tutto per pervenire al pareggio. In extremis, infine, per poco Pecchia non segnava il terzo gol.

Pressoché inoperoso, alla prova dei fatti, è risultato il portiere amaranto Mazzoni. In evidenza, tra i livornesi, oltre ai citati Luci, Vantaggiato, Petronelli, Bellazzini e Torromino, anche Panebianco e Gargiulo. Nella Cuoiopelli, invece, assieme a Falchini, Martinelli e Lampignani, bene anche Boghean fino a quando è rimasto in campo, Borselli e Cornacchia.

Livorno-Cuoiopelli 2 a 0 (0 a 0)

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni, Russo, Ghinassi, Panebianco; Luci, Gargiulo; Petronelli (16’ st Pecchia), Bellazzini (37’ st Apolloni), Torromino; Vantaggiato. A disp. Pulidori, Giampà, Milianti, Pulina, Giuliani, Frati, Durante. All. Angelini.

Cuoiopelli (4-3-3): Lampignano; Chelini, Balduini, Bagnoli (23’ st Bracci), Martinelli; Zocco (40’ st Ofoma), Cornacchia, Borselli; Boghean (1’ st Iannello, 31’ st Dal Poggetto), Falchini, Rossi (16’ st Accardo). A disp. Brogi, Conti, Dal Porto, Passerotti. All. Marselli.

Arbitro: Nencioli di Prato (Bertelli di Firenze, Tarocchi di Prato).

Reti: 22’ pt Torromino, 48’ st Vantaggiato.

Note: serata mite, terreno in buone condizioni, ammoniti Accardo, Mazzoni, spettatori 2934, angoli 7 a 3, recuperi 0’ pt e 4’ st.