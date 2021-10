Tragedia a Livorno, un ragazzo di 16 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano

(Redazione) Livorno, 21 ottobre 2021 – Un ragazzo di 16 anni si è tolto la vita gettandosi dal sesto piano del palazzo in cui abitava con la famiglia. Il fatto è accaduto poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 21 ottobre, in una zona prossima al centro della città.

Ad accorgersi dell’accaduto, secondo quanto si apprende, non sarebbero stati i familiari, che ignari erano nello stesso appartamento ma in altre stanze, bensì i vicini di casa e coloro che camminavano lungo il marciapiede che hanno assistito alla tragedia.

Il motivo per cui il ragazzo si è lasciato cadere nel vuoto, secondo quanto è dato di sapere, andrebbe ricercato nel fatto che il giovane, che era attivo nel mondo dello sport e in particolare dell’atletica leggera, avrebbe preso dei brutti voti a scuola e non voleva dirlo alla famiglia. Al momento, tuttavia, nulla è certo. Sono ln corso le indagini da parte delle autorità competenti.

A nulla è valso il celere intervento dei soccorritori. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per gli accertamenti del caso. La salma del ragazzo, in attesa di essere consegnata alla famiglia, è stata posta sotto sequestro e trasferita al cimitero dei Lupi.