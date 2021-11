Tragedia a Montenero, donna perde la vita a causa di un boccone al ristorante

(Redazione) Livorno, 23 novembre 2021 – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 novembre, a Montenero, dove una donna è deceduta a seguito di un boccone che, ingerito, le ha ostruito le vie aeree. Il fatto è accaduto all’interno di un ristorante di piazza delle Carrozze.

La donna, N. S., 61 anni, residente a Livorno, aveva raggiunto il ristorante assieme a un’amica, infermiera dell’Asl, in quel momento fuori servizio, che era andata a prelevarla a Villa Serena per passare qualche ora assieme.

La tragedia si è consumata in pochi minuti. L’allarme è partito dai clienti del ristorante che, vedendo che la signora stava soffocando, hanno chiamato il numero unico di soccorso 112. Sul posto sono giunte le ambulanze della Misericordia di Montenero e di Antignano, entrambe intervenute con personale infermieristico. Subito dopo è sopraggiunta anche un’ambulanza della Misericordia di via Verdi con un personale medico a bordo. A nulla sono valsi i soccorsi. Per la donna è stato dichiarato il decesso a causa di un’ostruzione delle vie aeree da “bolo alimentare”.