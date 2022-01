Tragedia familiare alla Scopaia, ottantenne uccide la moglie e poi chiama il figlio

(Redazione) Livorno, 8 gennaio 2022 – Tragedia familiare nella serata di oggi, sabato 8 gennaio, nel rione della Scopaia. Il fatto è accaduto attorno alle 20,30. Un uomo di circa ottant’anni ha ucciso la moglie, di pochi anni più giovane, per motivi ancora da accertare.

L’uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe colpito con un coltello la moglie al torace, ferendola mortalmente. Il tutto si è svolto all’interno dell’appartamento in cui abitavano.

A dare l’allarme sarebbe stato il figlio della coppia che, allertato dal padre proprio di quanto era accaduto, ha contattato il 112 chiedendo aiuto.

Sul posto sono giunti i soccorritori della Svs, assieme ai Carabinieri, che all’interno della casa hanno trovato la donna senza vita e il marito in stato confusionale e in lacrime.

