Tragedia in via dei Pensieri, diciassettenne perde la vita nello scontro tra un’auto e uno scooter

Livorno, 28 giugno 2020 – Tragedia in via dei Pensieri. Un diciassettenne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale, avvenuto attorno alle 1,30 di oggi, domenica 28 giugno, all’incrocio tra via dei Pensieri e via Machiavelli. Inutili sono stati i tentativi di salvare la vita al giovane, le cui condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, che è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno.

La vittima si chiama Andrea Matteucci, 17 anni, livornese, studente, velocista della Libertas Runners Livorno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scooter del giovane si è scontrato violentemente con un’auto, guidata da una ragazza di 22 anni, livornese, che procedeva in senso opposto. Nel devastante impatto il ragazzo è caduto violentemente a terra andando in arresto cardiaco. La ragazza, arrestata con l’accusa di omicidio stradale, è risultata positiva all’alcoltest. La conferma è arrivata dalla Polizia municipale di Livorno. La giovane si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità giudiziaria. La dinamica è tuttavia al vaglio degli inquirenti.

Poco dopo l’incidente, è giunta in via dei Pensieri, con immediatezza, un’ambulanza della Misericordia di Livorno con personale medico a bordo, che ha effettuato le manovre di rianimazione, prima sul posto e poi durante la corsa al pronto soccorso, dove era stata allertata anche la shock room. Purtroppo però il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Gli agenti della Polizia municipale, arrivati anche loro sul posto poco dopo l’impatto, hanno effettuato i primi rilievi e stanno cercando adesso di ricostruire la dinamica del sinistro.

Matteucci era un atleta della Libertas Runners. Immediato è stato diffuso un comunicato di cordoglio e di vicinanza alla famiglia da parte della società di atletica. Alla famiglia giungano anche le condoglianze della redazione di Costa Ovest.