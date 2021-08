Travolto sulle strisce sul viale Italia, perde la vita uno dei titolari della Edil Bushi

Livorno, 21 agosto 2021 – Era uscito per trascorrere qualche ora con degli amici alla Terrazza Mascagni, lasciando per una sera la moglie a casa con i due figli, un bambino di otto anni e una bambina di appena un mese, ma mentre sulle strisce attraversava il viale Italia di fronte a via dei Funaioli, una Porsche sopraggiunta ad alta velocità lo ha travolto facendolo sbalzare sull’asfalto per un centinaio di metri. Ha perso la vita così Gazment Bushi, 37 anni, muratore albanese conosciuto come Gazi, titolare assieme ai fratelli della ditta Edil Bushi. L’incidente è avvenuto alle tre di oggi, sabato 21 agosto, nel cuore della notte.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti che hanno acquisito il video della telecamera posta dal Comune di Livorno in prossimità delle strisce. Saranno utilizzate anche le testimonianze degli amici di Gazment che erano presenti al momento dell’incidente.

Da quanto si apprende, sembra appurato che Bushi fosse assieme a un amico perché erano andati a prendere una bottiglietta d’acqua in un locale ancora aperto sul marciapiede di fronte. La tragedia è avvenuta mentre stavano tornando. L’amico di Gazi è riuscito a fare un balzo indietro dopo essersi accorto dell’auto in arrivo. Lui, invece, non ne ha avuto il tempo ed è stato centrato in pieno. A bordo dell’auto c’era un uomo di 33 anni, originario di Fiesole ma residente a Livorno, che si è fermato per soccorrerlo. I vigili della Polizia municipale, subito intervenuti, lo hanno denunciato per omicidio stradale aggravato. Il conducente, tra l’altro, è risultato positivo all’alcol test effettuato attraverso gli esami del sangue al pronto soccorso.

Terzo di cinque fratelli, con alcuni dei quali si era messo ad operare nel settore dell’edilizia, Bushi era nato in Albania ma abitava in Italia da oltre vent’anni. Era conosciuto e ben inserito in città.

L’impatto è stato fatale per il giovane albanese. Le conseguenze dell’incidente, a cominciare dal violentissimo trauma cranico, erano oggettivamente troppo gravi. I volontari della Misericordia di via Verdi, prontamente intervenuti sul posto con personale medico a bordo, sono riusciti attraverso il massaggio cardiaco a trasportarlo ancora in vita all’ospedale, dove però, poco dopo l’arrivo, ha cessato di vivere. Il pubblico ministero di turno, Giuseppe Rizzo, ha già dato il nulla osta per il seppellimento della salma. I funerali si svolgeranno nella mattinata di lunedì, 23 agosto, al cimitero dei Lupi.