Trovato ferito al Castellaccio, turco muore in ospedale a Livorno

(Redazione) Livorno, 8 giugno 2026 – Un uomo di 31 anni è deceduto nella notte all’ospedale di Livorno dopo essere stato trovato gravemente ferito in un parcheggio al Castellaccio, lungo la strada che conduce a Quercianella. Le ferite riportate alla testa sarebbero compatibili con colpi d’arma da fuoco. Sulla vicenda la Questura ha avviato un’indagine per omicidio.

La vittima, secondo quanto emerso dalle prime verifiche, sarebbe un cittadino di origine turca. Il suo corpo è stato rinvenuto poco dopo la mezzanotte in un’area di sosta nei pressi del centro sociale per anziani della frazione collinare. A dare l’allarme sarebbe stata una coppia di passanti che, notando l’uomo riverso a terra e sanguinante, ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Alcuni residenti della zona hanno raccontato agli investigatori di aver sentito nella notte diversi colpi d’arma da fuoco. Un elemento che gli inquirenti stanno valutando nell’ambito delle indagini per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, seguiti dal personale della Polizia scientifica e dagli investigatori della Squadra mobile. I sanitari della Svs di Ardenza, con personale medico a bordo, hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Livorno, dove si è spento alcune ore dopo il ricovero.

Le indagini sono affidate alla Squadra mobile della Questura di Livorno diretta da Riccardo Signorelli. Gli investigatori, che hanno individuato che l’uomo proveniva dalla Turchia, stanno raccogliendo tutte le testimonianze possibili e stanno analizzando ogni elemento per chiarire la dinamica dell’episodio ed individuare i responsabili.