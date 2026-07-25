Tutto pronto per la XVI° edizione del Livorno Music Festival and Summer Academy

(Angela Simini) Livorno, 25 luglio 2026 – Proprio il X agosto, la sera in cui cadono le stelle, si solleverà la musica del primo concerto della XVI° edizione del Livorno Music Festival, la fortunata Kermesse estiva che tanto ha fatto apprezzare e conoscere la nostra città nel mondo e che si concluderà l’8 settembre. Nata da una felice idea del dottor Andrea Farneti, validamente coadiuvato dal Maestro Vittorio Ceccanti, famoso violoncellista, la manifestazione si prefigge la sensibilizzazione e la diffusione della musica tra le nuove generazioni, offrendo corsi di perfezionamento, concerti e spettacoli qualificati. Protagonisti oltre 220 artisti (tra giovani laureati nei conservatori e talenti famosi, provenienti da tutte le parti del mondo) che propongono 30 concerti (con un ricco repertorio, da Vivaldi a Morricone, Beethoven, Chopin, ecc.) in 18 location suggestive della città e della Provincia: Suvereto, Campiglia Marittima, Pontedera, Porti di Campiglia Marittima, Rio Marina e Capraia. Ma non è tutto qui: Corsi di perfezionamento con 35 docenti ospitano 300 giovani e partiranno parallelamente ai concerti il 14 agosto; 100 allievi si esibiranno. Si dispone inoltre di un’orchestra di 15 sassofonisti e di un’orchestra di 50 strumentisti. Si tratta di un Festival Internazionale che comprende vari linguaggi, dalla musica classica alla pop.

Il Festival è stato presentato nella Sala delle Cerimonie in Comune con molto entusiasmo dal Sindaco e dall’Assessora Angela Rafanelli, dalla Vice Presidente della Provincia Eleonora Agostinelli, dal M. Vittorio Ceccanti direttore artistico del Festival, dal dottor Fabio Matteucci, attuale presidente del Festival (che va a sostituire Andrea Farneti, ora Presidente Onorario), da Luciano Barsotti presidente della Fondazione Livorno, dal M. Federico Rovini direttore artistico del Conservatorio P. Mascagni. Oltre al sostegno del Comune di Livorno e della Provincia, sono 28 i partner che sostengono il Festival tra cui: Fondazione Piaggio, Fondazione Livorno Arte e Cultura, Rotary Club, ISIS Niccolini Palli, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Circolo Amici dell’Opera Galliano Masini, Ente Musicale e Culturale Filarmonica “G. Puccini” di Suvereto, Circolo Amici dell’Opera “Galliano Masini”, inoltre Gianni Cuccuini, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Menicagli Pianoforti. Media Partner: QN La Nazione e Wayap-Scorpio.

Al M. Vittorio Ceccanti, una celebrità artistica e appartenente ad una famiglia di musicisti, il compito di illustrare il ricchissimo programma, che va a sfatare la vuota diceria “a Livorno non c’è mai nulla”.

I primi tre appuntamenti “SUONI SENZA CONFINI da Vivaldi a Morricone” (suonano Ceccanti e Battiston) si tengono a Rio Marina, Piombino e Capraia Isola il 10, 11 e 12 agosto ore 21.30.

Il 15 agosto alle ore 21.00 si torna a Livorno, precisamente in Fortezza Vecchia dove Maurizio Baglini, pianista che ha formato tanti bravi concertisti, rende omaggio al leggendario Köln Concert di Keith Jarrett, “l’album per pianoforte”.

16 agosto ore 21:00 | Livorno, Fortezza Vecchia. Un’esplosione di energia tra jazz, rock, fusion e scrittura contemporanea. Il violinista cubano Rub Chaviano guida un ensemble che attraversa Shorter, Zappa, Ponty e composizioni originali.

17 agosto ore 21:30 | Suvereto, Chiostro di San Francesco. Pavel Berman, Vittorio Ceccanti e Chong Park proseguono l’integrale dei Trii beethoveniani con le Variazioni op.44, le Variazioni “Kakadu” e il Trio op.1 n.2. Un appuntamento di altissimo profilo.

18 agosto ore 21:00 | Livorno, Cripta della Chiesa di San Jacopo in Acquaviva. Un viaggio nella chitarra dal barocco al Novecento, con pagine di Castelnuovo-Tedesco, Corelli, Sanz, Roncalli, Rebay, Britten e brani originali dello stesso Micheli. Accanto a lui, i giovani chitarristi del LMF.

19 agosto ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale. Un laboratorio sonoro che unisce repertorio classico, contemporaneo e popolare. Tra Clarke, Webster, Connesson, Debussy, Gaubert, Donizetti, Telemann e Ravel, il concerto culmina con l’ensemble di flauti del LMF.

20 agosto ore 21:00 | Livorno, Fortezza Vecchia. Un programma virtuosistico che attraversa Corelli, Clementi, Chopin, Schumann e Rachmaninov, con la viola di Anna Serova e il pianoforte di Chong Park e Caterina Barontini (nostra conoscenza, figlia del pianista Ilio Barontini).

21 agosto ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale. Un’immersione nel Novecento russo con la Sonata op.40 di Šostakóvič, la Sonata op.28 di Prokof’ev e il Quintetto op.57, affiancati dalla Fantasia op.54 di Bowen.

22 agosto ore 21:00 | Livorno, Grand Hotel Palazzo. Un viaggio “da Busseto alle Highlands” attraverso Verdi, Britten e Purcell, con la voce di Manuela Custer e il pianoforte di Anna Cognetta

23 agosto ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale. Un recital interamente dedicato a Chopin, con Notturni, Mazurke e la monumentale Sonata op.58. Suona Ingrid Fliter, una delle interpreti chopiniane più poetiche e luminose della scena internazionale.

24 agosto ore 18:00 | Campiglia Marittima, Pieve di San Giovanni. Suona Il Rossignolo, uno dei più autorevoli ensemble italiani specializzati in prassi storicamente informata, Vivaldi, Bodinus e repertorio anonimo barocco. Un concerto che restituisce al pubblico la sonorità autentica del Settecento europeo, in collaborazione con I Concerti della Pieve.

25 agosto ore 21:00 | Livorno, Fortezza Vecchia. Un’esperienza immersiva di clarinetto e live electronics: “il suono si espande, si moltiplica e si trasforma”. Dressler costruisce un percorso in continua metamorfosi, tra tango, klezmer, minimalismo e improvvisazione.

26 agosto ore 21:00 | Livorno, Biblioteca dei Bottini dell’Olio. Un concerto che attraversa Weiss, Bach, Bartók, Villa‐Lobos, Brouwer, Castelnuovo‐Tedesco, Poulenc e Borne e che mette in dialogo flauto, clarinetto, chitarra e pianoforte con gli artisti Alberto Navarra, Giovanni Riccucci e Andrea Dieci e i giovani del LMF.

27 agosto ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale. Un omaggio al Romanticismo con Schumann, Piatigorsky e Brahms. La profondità interpretativa di Alessandro Deljavan incontra il violoncello di Vittorio Ceccanti e un gruppo di giovani talenti, propone un viaggio nella musica strumentale del primo Settecento, eseguita su strumenti originali.

28 agosto ore 21:00 | Livorno, Grand Hotel Palazzo. Un programma che unisce Petrassi, Janáček, Ligeti, Chopin, Liszt, Debussy e Martin. Un concerto che alterna virtuosismo, modernità e poesia, con un grande coinvolgimento di giovani pianisti e flautisti del Festival Alice Morzenti.

29 agosto ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale. La serata si apre con il Duo K.424 di Wolfgang Amadeus Mozart per violino e viola e culmina con il monumentale Souvenir de Florence op.70 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, sestetto d’archi. Eseguono tre maestri internazionali come Marco Rizzi, Danilo Rossi, Xenia Jankovic e quattro giovani talenti.

30 agosto ore 17:00 | Livorno, Fortezza Vecchia. Il concerto celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi attraverso un ciclo di prime assolute ispirate al Cantico delle Creature. Protagonisti sono tredici compositori giovani e affermati, con la direzione musicale di Federico Gardella.

30 agosto ore 21:00 | Livorno, Circolo Musicale Galliano Masini. La voce di Patrizia Ciofi e il pianoforte di Anna Cognetta omaggiano la grande tradizione lirica europea eseguendo alcune delle più amate pagine del repertorio vocale, attraversando tre secoli di musica, da Purcell a Mascagni. Saranno presenti anche molti giovani talenti del LMF che arricchiranno il programma con nuove sfumature interpretative, freschezza ed energia.

1 settembre ore 21:00 | Livorno, Grand Hotel Palazzo. Un concerto con musiche di Mendelssohn, Ysaÿe, Ravel, Händel, Gershwin e Horovitz, che mette in dialogo virtuosismo, eleganza e brillantezza timbrica e che attraversa due secoli di musica.

2 settembre ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale. Un viaggio sonoro che attraversa i territori più visionari del primo Novecento, mettendo in dialogo la raffinatezza di Maurice Ravel e l’estasi mistica di Aleksandr Skrjabin. Esegue Louis Lortie.

3 settembre ore 21:00 | Livorno, Mercato Centrale. Due mondi – Roma e Buenos Aires – uniti dal filo rosso della melodia, del ritmo e della forza evocativa del sax. Un percorso che intreccia cinema, jazz, tango e tradizione popolare. Sotto la guida carismatica di Federico Mondelci, il sassofono di Marco Vanni e la LMF Saxophone Orchestra e i suoi 15 giovani interpreti, trasformano il concerto in un viaggio sonoro che attraversa continenti, epoche e stili.

4 settembre ore 21:00 | Pontedera, Museo Piaggio. Beethoven e Smetana per due pianoforti a otto mani, con Davide Cabassi, Louis Lortie e un grande ensemble pianistico del LMF, una sfida tecnica e interpretativa di rara intensità, in coproduzione con la Fondazione Piaggio.

5 settembre ore 21:00 | Livorno, Teatro Goldoni. Gli straordinari concerti K.219 per violino e K.488 per pianoforte di Mozart e il celebre concerto per violino in sol minore di Bruch con il grande violinista di fama mondiale Boris Belkin, 2 giovani solisti del LMF e l’Orchestra del Conservatorio Mascagni diretta da Lorenzo Sbaffi, un grande concerto, espressione della collaborazione culturale tra gli enti musicali, gli artisti, culture diverse è soprattutto espressione della missione del Festival.

6 settembre ore 6:00 | Livorno, Fortezza Vecchia. Il “tradizionale” concerto all’alba con Mozart, Schubert e Grieg, affidato ai giovani pianisti e al Duo Delé.

6 settembre ore 18:30 | Livorno, Fortezza Vecchia. I Giovani Talenti della LMF si esibiranno in Sorprese Musicali, un concerto di capolavori cameristici scelti per essere scoperti sul momento. Infatti non sono stati annunciati né programma né interpreti, suscitando attesa e curiosità. Giocando sul fascino dell’imprevisto il concerto vuole dare spazio alla musica che si fa emozione pura, magia e meraviglia condivisa.

6 settembre ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale. Musiche di Schumann, Chopin, Tartini, Ravel e Paganini, un viaggio nel virtuosismo, nella tensione drammatica e nella poesia del repertorio romantico e novecentesco. Un programma che alterna introspezione pianistica, fuoco violinistico e dialoghi cameristici di grande intensità che vede protagonisti Eva Bindere, Pavel Berman, Livia Zambrini e i Giovani talenti del LMF.

7 settembre ore 21:00 | Livorno, Grand Hotel Palazzo. Un percorso cameristico tra Rachmaninov, Mahler, Schubert e Ries, quattro capolavori della musica da camera, affidati a tre ensemble emergenti e al Quartetto Klimt, quartetto di riferimento del festival. Un intreccio di stili, epoche e sensibilità che mette al centro il dialogo tra strumenti e la ricchezza del repertorio cameristico.

8 settembre ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale. Il Festival si chiude con due capolavori della musica da camera tardo-romantica, la Sonata n.2 op.99 di Johannes Brahms per violoncello e pianoforte e il Quartetto n.2 op.87 di Antonín Dvořák, unendo profondità espressiva, calore timbrico e dialogo strumentale di rara intensità e che vede protagonisti ancora il Quartetto Klimt e due giovani talenti.

BIGLIETTI

€ 12,00: posto unico non numerato a sedere per tutti i concerti (acquistabile anche online).

€ 12,00: concerto al Teatro Goldoni posto unico numerato (acquistabile anche online).

€ 1,50: ridotto artisti e studenti del LMF (non acquistabile online).

Ingresso gratuito senza prenotazione: concerti a Piombino, Capraia Isola e all’Isola d’Elba. Under 12 e persone con disabilità: ingresso gratuito con prenotazione per tutti i concerti (non acquistabile online).

PACCHETTI CONCERTI A SCELTA (acquistabile anche online)

€ 50,00: 5 concerti / € 70,00: 8 concerti

SERVIZI ABBINATI AI CONCERTI

Per gli eventi in Fortezza Vecchia e al Mercato Centrale, con l’acquisto del biglietto del concerto possibilità di: apericena a € 12,00 dalle ore 19:30 al Bar Fortezza (per i concerti serali), colazione a € 3,00 al Bar Fortezza (dopo il Concerto all’Alba), “pasta party con bevuta” a € 12,00 dalle ore 19:30 all’interno del Mercato Centrale, prenotabile direttamente all’Osteria alle Vettovaglie (prenotazione necessaria al tel. +39 347 7487020).

I BIGLIETTI sono acquistabili:

online su Vivaticket in prevendita (fino all’orario di inizio concerto) link: https://www.vivaticket.com/it/tour/livorno-music-festival/3832.

presso i punti vendita Vivaticket‍ in tutta Italia link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

per altre informazioni: www.livornomusicfestival.com