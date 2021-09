Ucciso durante una rapina, arrestati la ex badante e il compagno

Livorno, 4 settembre 2021 – Un uomo di 46 anni e una donna di 49 anni, entrambi livornesi e conviventi tra loro, sono stati arrestati perché ritenuti responsabili dell’omicidio volontario, della rapina aggravata e del furto aggravato ai danni di un uomo di 94 anni, trovato senza vita all’interno della propria abitazione a Livorno, in zona Garibaldi, lo scorso 27 agosto.

Ad eseguire l’ordinanza del Tribunale di Livorno sono stati i Carabinieri. I due, adesso, si trovano in carcere. I fatti risalgono a qualche giorno fa quando il figlio della vittima, non ricevendo risposta alle telefonate, aveva allertato il 118.

“Lo scenario iniziale lasciava dubbi sulla possibilità che si fosse trattato di un decesso per cause naturali”, spiegano i militari dell’Arma. “L’esame preliminare sulla scena del crimine da parte del medico legale, il contestuale repertamento di tracce, utili ad indirizzare successivamente le indagini, fornivano conferme sulla morte presumibilmente violenta del 94enne”.

Il quadro emerso nel giro di pochi giorni, fanno quindi sapere i Carabinieri, è stato “tragico e inquietante”.

A provocare la morte dell’uomo, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbero stati la donna, che in passato aveva assistito l’anziano come badante, e il suo compagno. I due, approfittando del rapporto di confidenza con la vittima, nel pomeriggio dello stesso 27 agosto si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione e lo avrebbero immobilizzato causandone la morte. Poi avrebbero aperto la cassetta dei preziosi, nascosta dietro lo specchio del bagno, dove i due sapevano che vi erano dei gioielli e del denaro in contante.

“A causare la morte, verosimilmente, è stato un evento traumatico che potrebbe aver portato al decesso per asfissia dell’anziano livornese”, hanno concluso all’Arma dei Carabinieri.