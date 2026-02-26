Ucciso un agente di commercio a Livorno, fermato il presunto assassino

(Redazione) Livorno, 26 febbraio 2026 – Nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, un uomo di 56 anni, Francesco Lassi, agente di commercio, è stato ucciso in uno studio di commercialisti nel centro di Livorno. L’allarme è scattato intorno alle 16,30 quando alcuni testimoni hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un uomo incappucciato che usciva di corsa da un palazzo per fuggire in direzione del porto. In serata il presunto responsabile è stato individuato a bordo di un’auto e fermato dalla polizia. Si tratta di Luigi Amirante, 47 anni, originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati di droga e per presunti collegamenti con ambienti della camorra, che attualmente a quanto si apprende sarebbe un collaboratore di giustizia.

Sul luogo del delitto sono intervenuti agenti della Squadra mobile livornese, il personale sanitario del 118 e la Polizia locale. Dell’omicidio si sta occupando il sostituto procuratore Niccolò Volpe. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Una delle ipotesi al vaglio è che l’omicidio sia maturato al termine di una lite degenerata durante una trattativa commerciale legata alla compravendita di gioielli.